El pedido de Javier Milei a Elon Musk

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, no figura en Twitter (ahora X) desde hace más de 3 meses. Es lo que se conoce en la jerga como "shadowbanning", es decir, una práctica en la que la propia red social limita el contenido y la participación de un usuario sin advertirle o mandarle algún aviso.

En efecto, tal como informó oportunamente Urgente24, si se busca su usuario (@jmilei) en el buscador de X, éste no se muestra. Es como si no existiera. De todas formas la cuenta del candidato presidencial continúa activa y en constante uso por parte de su titular.

A fines de mayo, Javier Milei denunció la existencia de un "ataque coordinado" en su contra por parte del "establishment político y económico". En concreto, denunció que se lo "desapareció" de la red social Twitter "a pedido de alguien".

Este jueves (07/09), el candidato presidencial se dirigió directamente Elon Musk, actual propietario de X, para pedirle que "por favor remueva el shadowban" del cual es víctima.

Milei reposteó el tuit de Santiago Oría, publicista de su campaña, en la que le pide a Musk -arrobándolo- que se ocupe de esta situación.

En un texto escrito en inglés, Oría le dice a Musk que"este Shadowban fue implementado vergonzosamente por la anterior administración de Twitter, antes de que usted reestructurara el staff de X". "¡Gracias de antemano!", finaliza su mensaje.

Este pedido de Milei -vía Oría- a Elon Musk se da un día después de que el periodista Tucker Carlson arribara a la Argentina para entrevistarlo.

Desde que Elon Musk arribó a Twitter -ahora X-, el microblogging blanqueó que tiene una línea editorial muy clara que periodistas y analistas definen como de Derecha, aunque la sociedad esté totalmente alejada de ese tipo de etiquetas antagónicas. Luego de las PASO en la Argentina, el magnate sudafricano envió al trumpista, Tucker Carlson, quien en medio de una feroz interna republicana en Estados Unidos fue expulsado de Fox News.

Fuente: Urgente 24