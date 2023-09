La importante y soñada propuesta laboral que rechazó Wanda Nara por su complejo cuadro de salud

El diagnóstico de salud de Wanda Nara aún se mantiene en secreto. Si bien Jorge Lanata fue el único en confirmar públicamente que la empresaria padecía de leucemia, ella nunca quiso dar detalles. La única entrevista que dio sobre el tema fue en Telefe Noticias, días después de terminar con las grabaciones de MasterChef.



Días después de someterse a una serie de estudios médicos, Wanda Nara decidió regresar a Estambul junto a Mauro Icardi y sus cuatro hijos. Valentino López, por su parte, permaneció en Argentina ya que está entrenando en las inferiores de River Plate.

Ahora, La Pavada de Diario Crónica informó que la empresaria recibió una tentadora propuesta de trabajo que, a pensar del éxito y el reconocimiento que podrían haberle traído, se vio obligada a declinar. Se trataba de un papel único en una novela turca.



Según esa versión, una productora de Turquía la habría llamado para proponerle lo que sería su primer papel en una telenovela. Pero, según trascendió, la dueña de Wanda Cometics habría dado su negativa, lo que generó dudas sobre su estado de salud.

La palabra de Wanda Nara sobre su estado de salud

Hace algunas semanas, Wanda Nara dialogó con Telefe Noticias y contó detalles sobre su salud. "Era algo de rutina que yo me hago siempre antes de viajar. En el lugar que esté, yo siempre me hago un chequeo y después viajo. Y fue como un shock porque, en ese momento, lo primero que me dijeron fue: ‘No te podés subir a un avión’", contó.

"La verdad que fue un shock para toda la familia, porque justo el club le había mandado a Mauro un avión para que hiciéramos la mudanza y nos podamos ir. Y fue todo muy de golpe", siguió la empresaria quien no dio su diagnóstico. "Prefiero guardármelo. Obviamente, mi gente y mis amigos saben lo que pasa y están. Y creo que cuando esté un poquito más fuerte o sienta que lo pueda contar, lo voy a salir a decir", cerró.

Fuente: Pronto