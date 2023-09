Bonino habló de periodistas "ensobrados" y Zanoni se quiso despegar

Bonino viene hablando de periodistas "ensobrados", lo hizo en sus redes sociales y ahora en Radio Rafaela. Zanoni se sintió "perjudicado" y pidió que de nombres. También habló del "misterioso" viaje a Uruguay y le dió para guarda y frizar a Leonado Viotti. Un Bonino explosivo que quiere ser intendente y centró su campaña en propuestas similares a las de Javier Milei, con la imagen del libertario tanto en la estética como en la formas.

Bonino aseguró que recibe consultas de la gente. “¿Por qué tanta ferocidad hacia la candidatura de Viotti? Hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo personal y con lo político. Más allá de eso, tanto Viotti como Castellano son parte de lo mismo, una estructura que huele a viejo”. En la misma línea, agregó: “a nivel personal, puedo jactarme de eso porque yo me alejé de la política, no necesito un cargo para vivir. Vengo para proponer ideas, y no para proponerlo a Lalo Bonino como candidato”.

Frente Liberal

Bonino explicó que la mano derecha de Javier Milei en la provincia es Romina Diez, “que nos vino a apoyar a nosotros”. “Nosotros fuimos el único espacio que nos presentamos a la sociedad rafaelina con un plan de gobierno. Es el único plan de gobierno que se vio hasta ahora, donde detallamos qué es lo que queremos hacer y cómo”, aseguró.

Dentro de las propuestas del exconcejal, se encuentran: achicar el Estado, llevando de diez secretarías a cinco “generando un ahorro cuantioso para los rafaelinos”; “eliminando áreas inútiles como la oficina de la Mujer que tiene que ver con la ideología de género y privatizar el transporte público”.

También aseguró que se plantearon propuestas concretas en materia de seguridad. “Planteamos el fortalecimiento de un proyecto que yo presenté en 2014 y que se aplicó recién en 2021, que es Ojos en Alerta. Además, el plan de seguimiento a persona reincidentes, el plan de contención para chicos que abandonan la escuela. Nada es solución mágica. También proponemos el trabajo duro y coordinado para poder crear y tener una policía municipal”, dijo.

“Hoy en día, Rafaela tiene tres opciones. Por un lado, el Peronismo tradicional; por otro lado, el Socialismo en la cabeza de alguien que ha sido bastante camaleónico para quedarse con un cargo; y por otro lado nosotros, la opción liberal, la que representa a la opción que la mayoría de los argentinos ha elegido que es la de Javier Milei. Les pido que nos acompañen con el voto”, cerró el candidato.

Con información de Radio Rafaela