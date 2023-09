Lali Espósito respondió con todo a las acusaciones de bardear a Shakira

Una charla descontracturada de dos mujeres divertidas, en un espacio singular como un podcast, originó un revuelo mayúsculo. El mensaje se malinterpretó o tal vez se pretendió direccionar para un ángulo negativo. Lali Espósito quedó envuelta en una controversia con Shakira.

Todo se remite a un fragmento de una conversación con Moria Casán, donde la cantante argentina bromeó, fiel a su estilo, con ciertos aspectos de la colombiana. Rápidamente esas frases se viralizaron y provocaron un debate, en el que se la señaló como autora de una burla para con la arista internacional.

En ese producto sonoro para una plataforma, Espósito expresó: "Las mujeres lloramos, facturamos, creo que no es una cosa o la otra". Frente a lo cual la One tiró: "Shakira ya me resulta densa”. Sumida en la risa, Espósito agregó: "Shakira basta, ya entendimos que no querés más a Piqué, ya entendimos".



En la misma sintonía de abordar el tema con humor, Moria manifestó: "¿Qué no va a querer? Está muerta con Piqué. Que se deje de joder con Piqué, que lo suelte. Está bien que le resulta Bizarrap, facturar, y las mujeres no lloran y facturan, y el movimiento de cadera que ya me tiene los huev.. al plato".

LALI ESPÓSITO ACLARÓ SUS DICHOS SOBRE SHAKIRA

Atenta a toda la repercusión que adquirió esa charla, Lali Espósito decidió tomar cartas en el asunto y salió al mundo de Twitter para aclarar su verdad, con la firme intencionalidad de cortar de raíz cualquier tipo de especulación.

Por eso, la actriz no dudó en agarrar su celular y redactar en su perfil oficial unas líneas conclusivas y concretas. "Pero miren si voy a bardear a una de mis ídolas máximas?? Keee?? No sean sonsos, amores. Hay que reírse un poco. Besitos", aseveró.

