La bronca de Pablo Alarcón por las polémicas declaraciones de Dady Brieva: “No podemos esperar otra cosa”

Pablo Alarcón estuvo como invitado, este sábado, en El corresponsal, programa que conduce Nelson Castro por la pantalla de TN. Consultado por su situación económica, después de que se viralizara un video suyo haciendo una obra de teatro callejera, dijo que todos los argentinos están mal, no solo él.

“Económicamente la estamos pasando mal todos. Los ricos acá son pobres, los que tienen una moneda la tienen que tener apretada en la mano tanto, tanto, tanto que les sale sangre”, comenzó analizando.

Acto seguido, arremetió contra Dady Brieva, quien días atrás dijo que la crisis económica “no le mueve la aguja”. “Ese es el nivel de nuestra cultura. No podemos esperar otra cosa que lo que tenemos. No podemos esperar más que 16 mil millones de dólares que tenemos que pagar nosotros, no ellos. El gobierno no hace ningún esfuerzo”, disparó haciendo referencia a la expropiación de YPF.

Sobre su presente, Alarcón cerró: “Yo soy un privilegiado, soy sano. Hoy cumplo 78 años y tengo ganas de trabajar, y voy a la plaza, y mis hijas me compraron unas calzas térmicas, esperé un poco que pasara el frío, pero realmente estoy furioso”.



Dady Brieva dio una entrevista para un ciclo uruguayo y sus declaraciones generaron indignación. Al ser consultado sobre la situación económica, el humorista sorprendió al mostrarse indiferente.

Todo ocurrió al aire de Algo Contigo, cuando el conductor Luis Alberto Carballo deslizó: “Está complicado allá”. “No me mueve la aguja a mí. Yo estoy bien, es literal, yo estoy bien económicamente”, lanzó.

El conductor advirtió que el 50% del país está empobrecido y pasando hambre. “Por eso te digo. Van a ir a elecciones, como van a ir ustedes el año que viene, y elegirán”, respondió Brieva. Tras un extenso silencio, retrucó: “¿Y? ¿Qué querés que haga yo? No soy ministro de economía”.



Tras señalar que Brieva conduce un ciclo político y al que asisten personas militantes, Carballo repreguntó: “Porque vos me decís ‘yo estoy bien’, ¿y dónde está todo aquello que hablamos de que todos tenemos que estar bien?”.

Al verse en aprietos, el artista se defendió: “No, vos me dijiste qué iba a pasar con todo y yo te dije ‘no sé lo que va a pasar. Pasará lo que tenga que pasar’”.

Consultado acerca de si hace algún mea culpa, el humorista lo cruzó: “Vos ¿qué querés que yo te diga? Querés que te diga que estoy arrepentido, que hago un mea culpa”.

Tras un tenso ida y vuelta, Brieva señaló que nadie puede reclamarle nada porque él es un artista y sobre su programa aclaró: “Es para los de caza y pesca, para los que tiran con la escopeta. (...) Peronismo para todos ¿para quién es?, para los peronistas…”.

Fuente: TN