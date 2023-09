Juan José Campanella tildó de “desquiciado” a Javier Milei y lo comparó con el kirchnerismo

El destacado director de cine Juan José Campanella mantuvo este domingo un fuerte cruce a través de las redes sociales con una candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza. En este marco, Campanella llegó a tildar al líder de ese espacio, el candidato presidencial Javier Milei, de “desquiciado” y a sus militantes de “vacíos y payasescos”, al tiempo que los comparó con el kirchnerismo.

El cruce de Campanella fue con Lilia Lemoine, además asesora de Milei. Luego de que el ganador del Oscar cuestionara al presidenciable, la cosplayer salió al cruce, pero el cineasta no se calló. Todo comenzó cuando Campanella consideró que, de cara a las elecciones generales de octubre, Milei “se echó para atrás” respecto de todas las promesas que había hecho durante la campaña para las primarias (PASO).

“Espero que por lo menos nos dejen vender los riñones”, ironizó el director de cine. “Mientras tanto sus seguidores demuestran ser tan violentos como él. Son peores que los K”, se quejó Campanella mediante X (ex Twitter). Entonces Lemoine tomó el guante. “Juanjo, vamos a cerrar el Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales)”, comenzó la postulante de la provincia de Buenos Aires.

En esta línea, la libertaria siguió: “Y ya te habrás enterado de que no hay un solo fondo apoyando a Javier, sino tres, ¿verdad? Tus tuits van envejeciendo muy mal”. Así se refirió a la versión de que Milei consiguió un supuesto acuerdo que le permitiría obtener los millones que necesita para dolarizar si llegara a la Casa Rosada. Pero no terminó ahí. Es que Campanella volvió sobre los dichos de Lemoine y la fustigó.

“¡Hola, Lilia! ¡Sí, me enteré! ¡También al Conicet! A mí personalmente no me afecta, pero lo siento por el cine y la ciencia. Lo que hubiera sido mejor es eficientizarlos, pero entiendo las limitaciones de un desquiciado y una terraplanista”, sostuvo, en referencia a Milei y a ella, y basado en un video que circuló este fin de semana donde se la ve a la candidata a diputada defender las ideas de aquellos grupos conspirativos que consideran que la Tierra es plana.

“¿Y qué piensan hacer con las mafias sindicales, el narcotráfico, la educación, la trata de personas, el hambre y la angustia? ¿Nos darán un voucher para irnos a otro país?”, chicaneó Campanella. Y sentenció: “Corolario: sé que quieren seguir con la cultura del escarnio, la cancelación y la intimidación, que tanto usó el kirchnerismo durante veinte años. El tema es que si no les tuvimos miedo a ellos, que eran poderosos y con sustancia, mucho menos a ustedes que son vacíos y payasescos. Fijate, por ahí pueden cambiar de estrategia”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com