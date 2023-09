Nicolás Cabré confesó que no está pendiente de la situación del país: "No tengo idea de lo que pasa"

Nicolás Cabré volvió al escenario y se luce en "Los mosqueteros del rey" con Nicolás Scarpino, Fredy Villarreal y Jorge Suárez. Sin embargo, la ex pareja de la China Suárez reveló que no está pendiente de los sucesos cotidianos que atraviesa, a raíz de la crisis económica, nuestro país.

En cuanto a la realidad que vive el país, el actor aseguró con convicción: "Hubo un momento que estuve muy pendiente de todo lo que pasaba, miraba, trataba de leer, escuchaba, y ponía la radio. Vivía enojado todo el tiempo, pero hace mucho que no tengo idea de lo que pasa. No sé qué pasa: no veo la televisión, no escucho la radio. Si voy en el auto y pasan algo, Rufi hace tic, cambia de radio. No sé el precio del dólar, no tengo idea de lo que pasa. No sé quién gana, quién pierde. No hablo de política, tampoco".

"Yo tenía un concepto: hay cosas que no me gustan y hay cosas que no comparto, pero sí aprendí que también en el otro, en este caso en Rufi, genera muchas cosas. Empecé a recoger muchas cosas que la gente se ve que tenía ganas de decirme, lo empecé a entender desde otro lado y empecé a valorar el hecho de sentirme querido", manifestó el actor en una entrevista para Infobae.



Nicolás Cabré confesó que se desentendió de la situación del país.

Además, Cabré confesó que prefiere dedicar su tiempo libre a la familia: "Es lo que trato de priorizar todo el tiempo, el tiempo bien invertido. Lo más importante de mi vida es no perderme los tiempos con mi familia, con mi hija. Lo único que después queda". Luego agregó: "Estoy donde quiero estar, donde yo sé que necesito y lo que es primordial para mí".

También, el padre de Rufina tuvo palabras sinceras y de enorme contenido emocional para su padre: "Él era mi fan número uno. Disfrutó mi profesión. Lo descubrí cuando lo veía todos los días en la sala del Multiteatro cuando hacíamos "Me duele una mujer". Se paraba en un lugar y cuando terminaba la función, bajaba a los camarines y hacía de cuenta como que había llegado hacía cinco minutos".

Fuente: INfobae