Transición ordenada sí, borrón y cuenta nueva no

La ciudadanía eligió un cambio y eso se vio reflejado en los votos. Los rafaelinos se cansaron, y cuando uno se cansa por algo es. Tantos años en el poder hicieron mella en una Rafaela que en muchos aspectos podría estar mucho mejor. Seguramente que la democracia exige que los gobiernos más allá del color político y las diferencias al momento de dejar el poder, colaboren con el que ganó para que la transición sea ordenada, eso es sumamente beneficioso. El que se va debe tener en claro que no puede hacer nada, absolutamente nada que condicione al nuevo gobierno, y el que entra debe encarar inmediatamente una auditoria en todos los estamentos del Estado para saber, y principalmente, para que la ciudadanía sepa que Estado le deja el que se va. Luis Castellano luego de 12 años al frente de la Municipalidad deberá rendir cuentas, y ese seguramente es el primer gran desafío de Leonardo Viotti, decirle con certeza, con números concretos, qué Municipalidad le deja Castellano. Acá no hay medias tintas ni estrategias de campaña, en este aspecto hay que ser muy rigurosos y por sobre toda las cosas serios. A Castellano se le hicieron muchos reproches a lo largo de todos estos años, Tanto el nuevo intendente, como el primer concejal, Lisandro Mársico, fueron muy duros en algunos aspectos demasiados importantes para la ciudad y eso se debe esclarecer desde el día uno. Una auditoria va despejar todas las dudas, si la misma demuestra que Castellano fue un intendente prolijo y que no se extralimito en sus funciones, o sus números arrojan un resultado que nada amerita dudar del intendente saliente, hay que informarlo y que la gente lo sepa, pero si hay cosas que no cierran, no existe otra alternativa que recurrir a la justicia y que la misma investigue y determine que estuvo mal. Hacer borrón y cuenta nueva no sirve, atrasa, los rafaelinos se merecen saber que Municipalidad dejó Luis Castellano.

A las 12:00, el intendente Luis Castellano llamó a Leonardo Viotti, quien se encontraba en su oficina del Concejo Municipal, para que baje del sexto piso al quinto para iniciar la transición, una práctica inusual en Rafaela al menos en los últimos 32 años, debido a que durante ese período hubo continuidad de los gobiernos peronistas. En el amplio despacho de la Intendencia, en el que se encuentra el escritorio, una larga mesa de reuniones y un living en cuya mesita estaba el equipo de mate. Eligieron este último para un encuentro a solas, sin colaboradores.

Tras 65 minutos, consensuaron una declaración conjunta que cada uno compartió en sus redes sociales junto a una foto en la que ambos lucieron distendidos. "Durante la mañana de hoy tuvimos un encuentro con @leo_viotti donde empezamos a trabajar en el proceso de transición. Los dos tenemos la misma mirada de trabajar juntos para el bien común, el de todos los rafaelinos y rafaelinas", dice el texto que acompaña la foto en el Instagram de Castellano. En el de Viotti se podía leer el mismo mensaje, con el único cambio en el nombre.

"Entendemos que Rafaela está por encima de todo y que hay que dar un ejemplo claro y sincero de madurez institucional y personal", concluye el mensaje que en pocas horas cosechó más de 2.500 MeGusta y más de 150 comentarios muy favorables.

"Felicitaciones, qué buen ejemplo. Rafaela primero. Gracias por el compromiso de todos estos años", decía uno de ellos. "Excelente y adulta actitud, es lo que Rafaela se merece", se agregaba otro. "Felicitaciones a ambos, respeto a las instituciones por sobre todo"; "Muchas gracias Luis. Éxitos en tu gestión Leo"; "Es por ahí Luis Castellano y Leo Viotti"; "ESA ES LA FOTO", fueron alguno de los comentarios acompañados de múltiples emojis positivos.

Luego hablaron de la transición y los desafíos que eso implica además de los desafíos de los primeros meses de la gestión", indicaron fuentes consultadas por este Diario. "Coordinaron la semana que viene poner en marcha una mesa de diálogo donde cada una de las partes tenga sus representantes, en principio cuatro de cada uno, y ya dar comienzo al trabajo que implica este traspaso luego de 12 años de gobierno", agregaron.

Viotti calificó a la reunión como "muy positiva". "Hablamos inicialmente de cuestiones generales, pero también personales, de nuestras familias, de cómo estábamos cada uno. Después nos enfocamos en el tema de ordenar la transición, y rápidamente acordamos conformar una mesa con representantes del Ejecutivo y de nuestro equipo", expresó.

"A partir del trabajo de esta mesa, bajar a cada uno de los equipos los requerimientos de información. Es decir nuestros equipos solicitarán informes sobre la ejecución de programas de cada área, el avance de obras o proyectos en marcha o por implementar", amplió Viotti.

El intendente electo renovó su reconocimiento público para el actual titular del Ejecutivo Municipal. "Hay muy buena predisposición de Luis, quien a su vez bajó esa indicación al resto de los secretarios para que el proceso sea ordenado. Si se dan estos términos de colaboración, entonces nos vamos a poner de acuerdo muy rápido. Remarco la voluntad de Luis para ayudarnos en esta etapa, es una persona que ha sido elegida por los rafaelinos tres veces para ser Intendente y por tanto entiende que primero está la ciudad y la gente", afirmó. "Luis dejó muy claro que la prioridad es cuidar la institucionalidad. La ciudad se merece de nuestra parte este tipo de actitudes. Estoy confiado que vamos a transitar estos tres meses de una manera adecuada", afirmó.

Con respecto al presupuesto, acordaron una elaboración conjunta. "La semana que viene vamos a retomar las charlas y definimos los integrantes de la mesa. Con respecto al presupuesto, la idea es armarlo en forma conjunta, en caso de que no podamos presentarlo en el plazo límite establecido por ley, que es el último día de septiembre, es probable que en el Concejo votemos una prórroga. De todos modos, es un tema a definir en los próximos días. Luis propuso que no tenía sentido enviar un presupuesto de su parte cuando nosotros seremos quienes lo ejecutemos el año que viene", explicó.

Con información de La Opinión