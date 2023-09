Paula Chaves contó por qué se pelearon con Zaira Nara

Paula Chaves y Zaira Nara se hicieron amigas trabajando como modelos y siempre se mostraron muy íntimas. Incluso mantuvieron el vínculo a través de los años y hasta desarrollaron amistades con sus familias.

Según revelaron en Socios del Espectáculo (eltrece), su relación se rompió por Facundo Pieres. “La bomba se trata de una pelea que tiene un escándalo. El final de la relación de la amistad de Paula Chaves y Zaira Nara”, adelantó Rodrigo Lussich y detalló en profundidad lo que estaría pasando entre las conductoras. La causa la recordó la esposa de Pedro Alfonso este domingo en Podemos Hablar (telefe) cuando debió pasar al centro.

Por qué se pelearon Paula Chaves y Zaira Nara

En ese sentido, comentó que el quiebre habría surgido por cuestiones amorosas: “El motivo es que finalmente Zaira tuvo una relación con el polista Facundo Pieres”. Vale recordar que, antes de conocer a Pedro Alfoso y formar con él una familia, Paula había estado de novia con el deportista. Al parecer, la decisión de su amiga de entablar esta relación no le habría gustado. “Paula le dijo ‘no me cae bien que salgas con mi ex’. Esto cortó todo”, contó Rodrigo.

Más allá de los rumores, ayer por la noche ambas modelos se mostraron sonrientes frente a las cámaras durante un evento de una marca de maquillaje. En sus redes sociales compartieron una foto junto a Luli Fernández, quien también asistió a la velada.

Por qué se separaron Facundo Pieres y Zaira Nara

Zaira Nara habló sobre su ruptura con Facundo Pieres y dejó entrever que su separación tendría que ver con la incomodidad que le causó a Paula Chaves esa relación. Debido a que la conductora fue pareja del polista hace 13 años.

Al ser entrevistada por el periodista Santiago Sposato, la modelo dijo que a diferencia de lo que remarcó Paula Chaves sobre “no atarse a las relaciones”, ella no cortó su amistad con la familia de la conductora por que es la madrina de Filipa, una de las hijas la conductora y Pedro Alfonso.

Además dijo que entiende a las personas que están transitando “un momento de su vida en el que no se sienten que están a la par de la mía”. “Ojalá que pueda cambiar eso con el tiempo, pero a mí no me importa qué situación estén mis amigas”, remarcó.

“Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje”, agregó la modelo.

Fuente: TN