El hijo de “El Pollo” Cerviño declaró en Cámara Gesell por la denuncia de abuso sexual contra el locutor

Este miércoles, el hijo de Alejandro “El Pollo” Cerviño declaró en Cámara Gesell tras la denuncia por “abuso sexual infantil gravemente ultrajante agravado por el vínculo” contra el locutor iniciada por su expareja, Cinthia García.

Según informó Rodrigo Alegre al aire de TN Central, de la declaración surgieron “pruebas indiciarias de que el menor había vivido una situación de abuso”.

“La Fiscalía lo indagó y ahora hay que ver que temperamento toma el juzgado de garantías. (Cerviño) No está preso, está en libertad y hay una serie de medidas que se tomaron, como Cámara Gesell y medidas de prueba”, sumó el periodista.



Respecto a cómo se está manejando el conductor radial, Alegre comentó: “Su abogado defensor presentó una serie de recursos que todavía no están resueltos, por eso estamos hablando del tema, para que no se hable más respecto del menor y que su expareja no se refiera al caso en posteos, ni en la televisión. Todavía esa situación no está resuelta. Hay que ver qué pasa y hay un proceso abierto que mantiene expectante a la familia, como también a él, para poder defenderse”.

“Él se negó a declarar. No declaró. Eso lo puede hacer y no es una prueba en su contra que se niegue”, explicó. Por último, dio detalles de cómo seguirá la causa: “Hay un compás de espera a ver qué resuelve el juzgado de garantías y si hay otras medidas de pruebas por parte de la Fiscalía”.

Cerviño podría tener una condena de 20 años de prisión en caso de que fuera encontrado culpable.

La palabra de Cinthia García, exmujer de Alejandro “El Pollo” Cerviño

Al aire de Poco correctos (eltrece), la madre del menor presuntamente abusado cuando tenía cinco años habló sobre la declaración del nene.

“Él después de tres años volvió a relatar lo mismo. Un niño de esta edad no puede sostener una mentira por tanto tiempo y recordar lo mismo que antes. Además, él dio más detalles y contó cómo eran los lugares, la música y las sensaciones que tuvo. Además, en la Cámara Gesell estuvo tres horas ante adultos. Un nene de su edad no puede sostener una mentira ahí, con los nervios”, dijo.

Por su parte, Cerviño se expresó a través de un mensaje que le envió al periodista Damián Rojo. “Mi prioridad es mi hijo, él tiene 8 años y ha sido expuesto brutalmente. Estoy a la espera de los pasos judiciales para demostrar las falsas acusaciones que pesan sobre mí, mi familia y mi entorno”, dijo.

Fuente: TN