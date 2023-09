Facundo Moyano confirmó su separación de Eva Bargiela tras menos de dos años de matrimonio

Este jueves por la noche, Facundo Moyano fue uno de los invitados que tuvo Verdad/Consecuencia, programa de TN conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard. El dirigente sorprendió a todos cuando anunció que se separó de su esposa, Eva Bargiela, tras menos de dos años de matrimonio.

“Su mujer forma parte del Bailando, ¡eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntó Duffard al hijo de Hugo Moyano. Sin querer ahondar en el tema, contestó: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”.

El político no precisó hace cuánto tiempo está separado de la modelo, quien por ahora no habló sobre el tema.

Fuente: bolavip