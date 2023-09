Mauricio Macri no se arrepiente de no ser candidato a presidente: «Es importante terminar con el caudillismo»

Meses antes de las elecciones PASO en Argentina, el ex presidente Mauricio Macri anunció que no iba a ser candidato nuevamente. Esto generó mucho ruido dentro de Juntos por el Cambio, espacio donde comenzaron a trabajar en las candidaturas de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, la influencia del fundador del PRO es muy alta y ahora volvió a hablar sobre este hecho.

El ex jefe de Gobierno porteño reconoció: «No me arrepiento de no haber sido candidato, es un paso importante terminar con el caudillismo. No podemos apostar más a un salvador, a un equipo, sí, un conjunto de ideas», detalló. En este mismo sentido, destacó que sin su presencia «Juntos por el Cambio puede llegar con doce gobernadores, quizás mayoría en diputados, empate en senadores, nunca se tuvo este volumen por fuera del peronismo», destacó.

«Estamos en las puertas de un cambio trascendental en la historia de Argentina», aseveró Mauricio Macri en LN+. En este marco, le consultaron si aceptaría algún cargo en un eventual Gobierno de Patricia Bullrich y reiteró que él «va a estar para lo que lo necesite» y agregó: «Que no sea candidato no es que mi compromiso termina. Quiero ver a la argentina creciendo 20 años seguidos y a los argentinos pudiendo proyectar», señaló.

Luego de esto, reconoció que le gustaría que el país tenga un modelo económico similar al de Paraguay, con un Banco Central independiente y una moneda fuerte pensando en los próximos años del país: «Quiero que tengan ese descuido de olvidarse plata en un saco y que siga valiendo, no que no valga nada como ahora», admitió.

Las conversaciones de Mauricio Macri y Milei

Por otra parte, le consultaron por el líder de La Libertad Avanza y reconoció que habló con él por última vez luego de las PASO pero que solo se vieron una vez personalmente. «Tengo una buena relación porque valoro el diálogo. Hay que terminar con eso de que el que no piensa igual es enemigo. Tendrá otras ideas pero quiere salir adelante. Le dije que hay que moderar el lenguaje, no hace falta esos términos contra Larreta. Le dije que no creo que si él pretende conducir ese país generar esa tensión», aseguró.

«En un presidente hay un padre y si uno está exasperado, exaspera a toda la sociedad, debe calmar, llevar reflexión, tranquilidad. Es un desafío que tiene que asumir. Lo de Milei y Barrionuevo es difícil de explicar porque si vamos por un cambio, que se nombre se diga que pueda ser el ministro de Trabajo de él, que estuvo en todo el periodo de decadencia, le falta solo estar con el hombre araña», ironizó.

