Caso Spaggiari: Ahorristas perjudicados organizan marcha al MPA y pedirán audiencia con la Corte de Santa Fe

En el día de ayer se comunicaron con nuestra redacción, y a consecuencia de la nota por este medio publicada, un grupo de ahorristas perjudicados por este grupo económico que habría defraudado a ciento de personas por una cifra de dinero varias veces millonaria ne dólares, y nos manifestaron que al no tener avances concretos con la empresa tendiente a la devolución del dinero, están abocados a la organización de una marcha al MPA local de calle Necochea, a efectos de reclamar y exigir que se avance de forma más acelerada en la investigación y que a los autores de esta maniobra, al menos irregular, les caiga todo el peso de la ley.

La iniciativa va mucho más allá y también quieren que los actores políticos de la ciudad se enteren de lo que está sucediendo con ellos, es por eso que también quieren pedir una audiencia con el actual intendente Luis Castellano, con las autoridades del Concejo Municipal y con el intendente electo Leonardo Viotti.

Uno de los damnificados nos manifestó: "La mayoría de los ahorristas fuimos engañados, en mi caso no sabía que los Spaggiari no tenían autorización para tomar dinero de la gente, es más, cuando fui a poner el dinero, le pregunté a una de las personas que nos atendía si era seguro poner la plata, y me dijo en forma rotunda que me quedara tranquilo, que es lo mismo que cuando se pone la plata en una mutual".

Otro de los damnificados que se comunicó con nosotros fue contundente: "Es una vergüenza el accionar de la justicia, vamos a ir a manifestarnos, estamos cansados de las mentiras y de ver a estos señores caminar libremente por las calles. Un abogado de Santa Fe nos recomendó ir a peticionar a la Corte de Santa Fe, explicar lo que está pasando y de esa manera evitar que esto quede impune. La semana que viene vamos a designar a tres personas para que vayan a Santa Fe y pongan en conocimiento de lo que sucede a la Corte, ya hablamos con la secretaria del presidente del organismo y nos dijo que nos va dar una audiencia, Yo puse todos mis ahorros, no pienso quedarme de brazos cruzados".

Una mujer, que también fue damnificada fue contundente: "Se nos terminó la paciencia, no esperamos más, desde hace casi un año lo único que recibimos son mentiras y la justicia no hace nada, a partir de ahora nos vamos a mover nosotros, todos los medios del país se van a enterar de como se ampara a los delincuentes en Rafaela. Voy a mover cielo y tierra, no me voy a quedar callada".

Por otra parte, estamos en conocimiento que los acuerdos arribados oportunamente no se está cumpliendo y ello motivo que otro grupo de ahorristas perjudicados se entrevistaron con un abogado de la ciudad de Rosario para que los represente en una instancia penal.

Parece ser que los perjudicados se están comenzando a mover con fuerza y que "perdido por perdido", están dispuestos a todo para procurar que la justicia les de respuestas a sus reclamos,