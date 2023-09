Aseguran que Eva Bargiela se enteró de su separación por una declaración de Facundo Moyano en TN

La separación de Eva Bargiela y Facundo Moyano no solo fue sorpresiva para los medios, sino que la propia protagonista de la historia tampoco esperaba que su expareja blanqueara el final de su relación en un programa televisivo. Así lo comentó Sofía Jujuy Jiménez, amiga de la modelo, al aire de A la Barbarossa (Telefe)

Al parecer, el jueves a la noche se habían juntado a cenar con otras amigas cuando a la actual participante del Bailando 2023 (América) comenzó a recibir mensajes de familiares preguntándole si estaba todo bien con Facundo. “Eva se enteró por televisión que estaba separada de Facundo. Anoche se encontraba en la casa de Sofi y le empezaron a llegar mensajes de sus amigas y familiares”, explicó Pía Shaw, otra de las panelistas del ciclo.

Según comentó Jujuy, Eva y Moyano estaban atravesando una crisis, pero ella no pesaba que fuera algo definitivo y no sabía que Moyano quería separarse. La participación de la modelo en el certamen de baile habría sido uno de los potenciales causales.

“Fue tremendo,estábamos comiendo porque teníamos cenita programada y de repente le empezaron a llegar mensajes de su familia preguntándole qué pasó, si estaba viendo la tele, cómo estaba...Y ella no entendía nada”, detalló Jujuy. Y agregó: “No era lo que habían hablado. Venían mal porque ella empezó a trabajar en este programa (por el Bailando) y a él no le gustaba, no lo compartía”.

Por último, agradeció haber estado junto a su amiga en la difícil situación que le tocó vivir: “Realmente fue durísimo verla, menos mal que no estaba sola. Fue un balde de agua fría, no esperaba que él lo diga al aire. Vos podés tener una discusión o estar con diferencias por momentos, puede pasar de tantos años en pareja, pero no esperaba que esto salga al aire”.

“No era lo que habían quedado. Tenían que planear qué iban a hacer, cómo lo iban a manejar. Ella tenía la esperanza de que no sea definitivo y se iban a juntar para hablar”, reveló.

Fuente: TN