Nocturnidad en Rafaela: ¿Qué pasa Castellano?

No es la primera vez que el tema de la nocturnidad se trata en el Concejo. En la reunión de comisiones de ayer, fue debatido nuevamente ya que el bloque opositor hasta diciembre, cuando pase a ser oficialismo con la asunción de Leo Viotti como intendente, presentó una minuta de comunicación que reclama la respuesta a un pedido realizado el año pasado sobre la misma temática.

El proyecto original de la minuta de comunicación, con fecha setiembre del año pasado, fue compartido entre el concejal Ceferino Mondino (JxC) y la oficialista Brenda Vimo (Juntos). Al no haber recibido respuesta a aquel primer pedido de informes, dos meses después (en noviembre de 2022) se presentó otro proyecto para exigir “respuesta en forma inmediata”. Por tanto, el pedido que se trata esta semana ya sería el tercero en un período de 12 meses sin que el Ejecutivo se haya ocupado del tema a pesar de tener un funcionario en el gabinete a cargo de los asuntos de nocturnidad. Se pretende que el tema no se diluya, sino que permanezca en la agenda pública.

Si bien desde la gestión actual el intendente, Luis Castellano presentó una propuesta, en el marco de la campaña para las elecciones locales, que contemplaba destinar un sector (indeterminado) en el norte de la ciudad para que inversores privados que estén interesados en el negocio de la nocturnidad puedan levantar y explotar boliches, restobares y otros lugares de eventos para jóvenes y adultos, en caso de avanzar, sería un proyecto a muy largo plazo. Pero con la derrota del oficialismo ese proyecto del que no se conocían mayores detalles quedó como lo que fue, una propuesta de campaña.

El debate de ayer se centró en por qué Rafaela -con la intención de que se solucione en un lapso más corto- no cuenta actualmente con boliches y otros espacios nocturnos para que los jóvenes -y no tanto- se puedan distraer y recrearse con amigos, teniendo que viajar a otras localidades cercanas como San Cristóbal y Esperanza para hacerlo.

En los fundamentos de la minuta se lee: “Por la cercanía de la llegada del clima propicio para las actividades al aire libre y los eventos sociales, culturales, gastronómicos, es que solicitamos una respuesta al tratamiento de la nocturnidad en la ciudad. Las temperaturas más cálidas hacen propicias las actividades masivas al aire libre tanto diurnas como nocturnas lo que lleva a una importante convocatoria de público, en su mayoría jóvenes en diferentes eventos en espacios tanto públicos como privados en la ciudad. El delineamiento o trozado de estos espacios, de uso exclusivo poro jóvenes hará que sea posible una mejor convivencia entre los rafaelinos. Se evitará que los vecinos se sientan perjudicados con ruidos molestos especialmente en los horarios de descanso”.

Al fundamentar la iniciativa, el Mondino expresó: “A esto lo habíamos hecho en oportunidades anteriores, lo habíamos hecho con Brenda, ahora con Ale (Sagardoy), por el hecho de que cuando empieza a llegar este clima, los problemas se acentúan. Yo me fui reuniendo con algunos empresarios de la noche, y se muestran interesados en hacer cosas en la ciudad, pero ellos manifestaban que por ahí no había reglas claras, sobre todo en lo que tiene que ver con los ruidos molestos de locales que quedan en el centro”.

La concejal Vimo, por su parte, aportó: “En su momento habíamos repasado qué diferencias teníamos con las ordenanzas de otras ciudades cercanas. Creo que tendríamos que normalizarlo y eso depende de nosotros. Me parece que tenemos que hacer algo estratégico, pero como una política de Estado. Tenemos que encontrar el motivo por el cual los empresarios no quieren invertir acá”.

Las opiniones cruzadas de todos los ediles se centraron en esos posibles motivos: ¿horarios establecidos?, ¿prohibición de alcohol que reduce la concurrencia de los jóvenes?, ¿baja rentabilidad? ¿compra de posibles problemas generados por ruidos molestos que ocasionan estos lugares?

Luego de un largo debate, se le dio despacho a la citada minuta, pero quedaron los ediles en repasar punto por punto la Ordenanza N° 3.721 que regula la instalación y funcionamiento de los establecimientos, locales y/o ámbitos afectados como lugares de reunión con el fin de la recreación y esparcimiento del público. También, tendrán en consideración las opiniones de los potenciales empresarios -recabadas por Mondino en charlas previas- que podrían llegar a invertir, y también revisarán ordenanzas de ciudades cercanas como Santa Fe y Esperanza para ver cómo regulan la cuestión.

“Nuestra función es buscar una solución. Tiene que ser una decisión no solo del Ejecutivo sino nuestra. Tiene que haber una decisión firme del Estado para acompañar este proyecto. Que hagamos un barrio alejado genial, pero eso va a llevar 20 años; hoy, mañana, mientras, ¿qué podemos hacer desde acá? ¿Desde esta banca? No solo estamos hablando de espacios físicos, sino de nocturnidad”, finalizó Vimo.

BARRIOS QUE SOLICITAN SOLUCIONES

Antes de ser tratado este tema, se leyeron dos cartas presentadas de vecinos de la ciudad. Una proviene de los presidentes de las vecinales de los barrios Villa Rosas y Sarmiento, entidades educativas y vecinos del sector, que manifiestan preocupación por la situación del predio que corresponde a las instalaciones del Ferrocarril Belgrano, delimitado por las calles J.M. Aragón al este, Zanetti al norte, Francia al Oeste y Gobernador Crespo al sur.

“Hemos visto como con el paso de los últimos años, distintos actores de nuestra comunidad, algunos más institucionalizados y otros movidos por su sola voluntad, se han ido "apropiando" de sectores sin ningún control del Estado, sin respetar las normas y ordenanzas establecidas, que rigen y ordenan el desarrollo urbano, seguridad, derechos de propiedad y convivencia social”, dice el segundo párrafo, que se refiere específicamente a la progresiva instalación -no habilitada- de familias en el lugar. ¿Qué hizo el Ejecutivo ante esta problemática? se preguntó al aire uno de los ediles anticipando el tratamiento que tendrá la nota.

La otra corresponde a vecinos del barrio Brigadier López, que solicitan una reunión con los ediles para retomar “los problemas ya planteados en setiembre 2022, sobre la problemática diaria que sufren por suciedad que deja la gente en los espacios públicos que utiliza, ruidos molestos, autos mal estacionados en la vía pública entorpeciendo ingresos a las viviendas, picadas de motos con escapes libres, alta velocidad de circulación, y poder arribar a soluciones que de hecho deben salir desde su entidad”. Se trata de los grupos que se instalan por horas en torno al cartel de "Rafaela" ubicado sobre Ruta 34 en el acceso sur de la ciudad.

Ante este pedido, los ediles planean recibirlos la semana que viene para escucharlos y ver de qué manera realizar acciones concretas a fin de mitigar los malos ratos que pasan desde hace bastante tiempo.

