Wanda Nara y Mauro Icardi mostraron la entretenida actividad que comparten cuando están solos en su casa de Turquía

Wanda Nara y Mauro Icardi están instalados en Estambul (Turquía) desde fines de julio pasado, cuando llegaron junto a su familia para que el futbolista se reincorporara al club Galatasaray con el que extendió su contrato luego de haber salido campeón de la liga local. Viajaron todos excepto Valentino, el hijo mayor de la empresaria y Maxi López, quien se quedó en Buenos Aires ya que está jugando en la Novena División de las inferiores de River Plate en un torneo que finaliza en octubre y recién luego definirá en dónde continuará su carrera futbolística.

La modelo suele publicar su día a día a través de sus redes sociales así como también mostró cómo es el colegio internacional al que asisten sus cuatro hijos (Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella) en Turquía. Se trata de la misma institución privada en la que también estudia Valentino a la distancia.

Y en las últimas horas, Wanda e Icardi se divirtieron compartiendo la actividad que realizan cuando sus hijos están en el colegio. “Cuando los niños no están, los papás en el saltarín”, escribió la exconductora de MasterChef junto a un video que posteó en su cuenta de Instagram y también en la de TikTok. Allí, se ve al matrimonio entretenido en la cama elástica del jardín de su casa de Estambul. Además, permiten ver que disfrutan de las altas temperaturas: ella lleva puesto un traje de baño de dos piezas, mientras que él viste una remera blanca y unas bermudas.

“Cuando tus hijos se van y tu marido es una bestia jugando”, agregó la hermana mayor de Zaira Nara en el video en el que se ve que cae dentro de la cama elástica y Mauro Icardi continúa saltando mientras ella intenta ponerse de pie.

Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan uno de sus mejores momentos maritales, luego de un año de crisis, distanciamientos y peleas mediáticas ya que la conductora había estado instalada en Buenos Aires mientras que él permaneció en Estambul. Durante su estadía en la Argentina, a ella se la vio muy cerca de Elian Valenzuela -conocido popularmente como L-Gante-. Y aunque la empresaria siempre se refirió a su vínculo como el de una amistad, fue el propio cantante quien recientemente confirmó que había existido una relación sentimental.

“Después, lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”, dijo el intérprete de la cumbia 420 en una entrevista que dio luego de haber estado casi 100 días detenido después de que un vecino lo denunciara por privación ilegítima de la libertad y por tenencia de arma de fuego.

Tras las declaraciones públicas del cantante, la empresaria se expresó a través de su cuenta de TikTok en la que subió una serie de videos que si bien no hacen mención específica a L-Gante, las especulaciones no tardaron en llegar por la relación de los casos. Por un lado, publicó unas imágenes en las que aparecía junto a sus hijos y de fondo se escuchaba una canción cuya letra decía: ”Y si te llama, déjalo que llame otra vez. No se gasta batería con un ex. El amor es muy lindo para que llores por un feo”.

Por el otro, publicó un nuevo video haciendo la interpretación de otro tema: “Me dijo que tú le contaste y que quieres probar, que te la pasás hablando de mí y no me podés superar. No me dediques estados”. Sin embargo, ante la repercusión que tuvieron aquellos posteos en sus redes sociales, Wanda decidió eliminarlos para buscar bajar el perfil mediático y evitar que se hablara de su relación con L-Gante, ya que se encuentra en Turquía disfrutando de su familia junto a Icardi

Mientras tanto, además, enfrenta su enfermedad, aquella de la que no quiso dar demasiados detalles sino que se centró en contar que está haciendo un tratamiento vía oral con pastillas, según las indicaciones de los profesionales argentinos de Fundaleu, centro de internación e investigación de enfermedades de la sangre.

Fuente: teleshow