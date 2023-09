Taylor Swift anunció la fecha de estreno de la película “The Eras Tour”

Taylor Swift anunció que la película documental de su más grande gira, “The Eras Tour”, podrá disfrutarse a partir del 13 de octubre en los cines de todo el mundo. Este proyecto es uno de los más esperados por el fandom ya que muestra los mejores momentos imperdibles de sus shows.

“El tour no es lo único que estamos haciendo en todo el mundo. ¡He estado tan emocionada de contarles a todos que la película del concierto de The Eras Tour está oficialmente llegando a los cines en todo el mundo el 13 de octubre! ¡Entradas disponibles ahora en TSTheErasTourFilm o en tu sitio web de cines locales!”, escribió Taylor Swift en el comunicado que publicó en sus redes.

“Taylor Swift: The Eras Tour" fue dirigida por Sam Wrench, quien trabajó con artistas como Billie Eilish y Lizzo. Si bien no se conoce el tiempo de duración que tiene el largometraje, se sabe que repasa sus 10 álbumes publicados, lo que indica que pueden ser tres horas de espectáculo.

En Estados Unidos, la película superó los u$s 10 millones en la preventa en pocas horas, por eso la artista decidió hacer un lanzamiento global, para que el fandom swiftte la pueda ver en las salas de cine de todo el mundo.

El film se proyectará previo al lanzamiento de “1989 (Taylor's Version)”, el quinto álbum de estudio y cuarto en ser regrabado, que será presentado el próximo 27 de octubre.

Taylor Swift anunció que la película documental de su más grande gira, “The Eras Tour”, podrá disfrutarse a partir del 13 de octubre en los cines de todo el mundo. Este proyecto es uno de los más esperados por el fandom ya que muestra los mejores momentos imperdibles de sus shows.



“El tour no es lo único que estamos haciendo en todo el mundo. ¡He estado tan emocionada de contarles a todos que la película del concierto de The Eras Tour está oficialmente llegando a los cines en todo el mundo el 13 de octubre! ¡Entradas disponibles ahora en TSTheErasTourFilm o en tu sitio web de cines locales!”, escribió Taylor Swift en el comunicado que publicó en sus redes.

“Taylor Swift: The Eras Tour" fue dirigida por Sam Wrench, quien trabajó con artistas como Billie Eilish y Lizzo. Si bien no se conoce el tiempo de duración que tiene el largometraje, se sabe que repasa sus 10 álbumes publicados, lo que indica que pueden ser tres horas de espectáculo.

En Estados Unidos, la película superó los u$s 10 millones en la preventa en pocas horas, por eso la artista decidió hacer un lanzamiento global, para que el fandom swiftte la pueda ver en las salas de cine de todo el mundo.

El film se proyectará previo al lanzamiento de “1989 (Taylor's Version)”, el quinto álbum de estudio y cuarto en ser regrabado, que será presentado el próximo 27 de octubre.

Fuente: Infobae