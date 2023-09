Michlig: "Ahora el desafío es gobernar bien y terminar con el populismo"

El 10 de septiembre, Felipe Michlig fue reelecto por séptima vez como senador por San Cristóbal. Desde abril del año pasado está al frente del comité provincial de la Unión Cívica Radical. Fue el armador del frente electoral que permitió a Maximiliano Pullaro ser electo gobernador. Integra la mesa de transición y en diálogo con El Litoral habla del proceso de armado del espacio y de lo que viene en la provincia. No confirma ni niega su posible participación en el gabinete que viene.

- Cuando asumió como presidente del comité provincia de UCR dijo que su desafío era que un dirigente radical gobernara Santa Fe después de sesenta años y que iba a trabajar para conformar un frente electoral para eso. Todo se dio

- Sí. Maximiliano Pullaro va a ser el séptimo gobernador radical que va a tener la provincia de Santa Fe. El último fue Aldo Emilio Tessio hace sesenta años. En los últimos 40 años, desde la recuperación de la democracia, muchas veces por errores propios, por ese internismo característico de la Unión Cívica Radical y que hemos aprendido a superarlo, no habíamos podido ganar elecciones. Si bien el radicalismo hoy es el partido protagonista de Unidos para Cambiar Santa Fe, el hecho de haber unido a toda la oposición nos da la razón en los números. Maxi Pullaro fue el candidato más votado en la historia institucional y política de Santa Fe, con más de un millón treinta y dos mil votos, superando incluso a la sumatoria de Antonio Bonfatti y José Corral en 2019 que fueron en frentes diferentes. Hicimos el esfuerzo de unir al radicalismo con una gran tarea central entonces de Carlos Fascendini y Lisandro Enrico, presidente de partido y convención. Me tocó tomar la posta el 29 de abril del 2022 donde dije que iba a trabajar para unir a toda la oposición en un frente heterogéneo, programático. Logramos ese cometido, hoy están los resultados. Ahora tenemos un gran desafío, que es gobernar.

- ¿El desafío es como gobernar con todos en el frente?

- Había muchos prejuicios, muchas cuestiones que tenían que ver con que la mayoría de los dirigentes no se conocían y que nunca se habían sentado en una mesa a dialogar e intentar ver cuáles eran los puntos de acuerdo. La primera reunión la tuvimos en la sede de Santa Fe Puede Más, el partido que conduce Emilio Jatón. Quedó chica la sala de reunión. Éramos unos cuarenta dirigentes de diez, doce partidos. Alguien pidió que nos presentemos porque no nos conocíamos, se discutió si empezábamos por la derecha o por la izquierda. Ese era el nivel de prejuicios que había. Lo distintivo fue el hecho de, primero, ponernos de acuerdo en el programa de gobierno. No teníamos nombre, no sabíamos quién iba a ser candidato y nos pusimos de acuerdo en el programa de gobierno trabajando con los representantes técnicos de cada partido. Fue la tarea que coordinó Pablo Olivares con Ximena García y que fueron derribando esas barreras y diferencias que parecían tan en las antípodas y no era así. En el 97, 98% de los temas nos pusimos de acuerdo. Siempre dije, si tantas veces votamos en conjunto en Legislatura y nos ponemos de acuerdo en distintos temas, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo para organizar ese frente desde lo programático y después, una vez ganamos, como ocurrió, gobernar?. Ahora viene el gran desafío, gobernar. Todos estamos predispuestos a que este frente funcione. Hay una decisión política muy contundente de quien ganó las Paso y las elecciones, de tener un proyecto amplio, que contenga, que le dé participación a los representantes de los quince partidos que integran el frente, que podamos gobernar en conjunto. Por supuesto con la conducción de quién va a ser gobernador para podar darle la respuesta a los vecinos que están esperando. Está culminando un gobierno que claramente fracasó, un gobierno que hizo promesas que no tenían contenido y que no las ha podido llevar adelante. Nosotros tenemos que ver cómo logramos dar respuestas en materia de seguridad para que la gente pueda estar más segura y pueda vivir como corresponde; para mejorar la calidad educativa porque hemos retrocedido; para volver al sistema robusto de salud que tenía la provincia; para apuntalar al sistema productivo para generar oportunidades, para que podamos hacer obras de infraestructura con calidad y que nos permitan tener una mejor calidad de vida, que podamos trabajar en todos los aspectos para que tengamos la Santa Fe que todos queremos.

- En parte va a depender de qué gobierno nacional haya. ¿Teme lo que venga en materia económica?

- No solamente lo que les pueda pasar a Santa Fe, sino lo que les pasa y les pueda pasar en el futuro de Argentina. Tenemos que terminar con el populismo. El populismo nos lleva a que un ministro de Economía que es candidato a presidente, con proyección de inflación de entre el 200 al 300% anual para el año 2024, quema en una semana un punto del PBI para posicionarse políticamente. En eso arrastra a todos, al sector privado, a los que menos tienen, porque el plan Platita o Platón, es un espejismo. Les pone un poco más de recursos en el bolsillo, pero en pocas semanas, en un mes, van a estar peor de lo que están en la actualidad. El país va a estar peor, porque este gobierno nos ha llevado a mayor endeudamiento, a mayor pobreza, a depreciación de nuestra moneda, a todos indicadores negativos, una inflación tremenda, y que arrastra, a las provincias. A Santa Fe los cambios en Ganancias les significarán 145.000 millones de pesos anuales. Nos gustan los desafíos, y como dice Maxi, estamos preparados y vamos a dar lo mejor para que Santa Fe sea la locomotora de la recuperación de Argentina. Santa Fe tiene todo para lograrlo. Necesitamos que nos saquen el pie de encima, que nos dejen producir. La premisa es terminar con el populismo, pero tampoco ir a un salto al vacío. Estoy convencido que la mejor propuesta es la de Juntos por el Cambio, da certidumbre, da previsibilidad y la que nos puede permitir definitivamente lograr la Argentina que queremos y, por supuest,o que permita a una provincia potente como Santa Fe poder avanzar.

- Desde diciembre habrá un número de gobernadores radicales que no había desde 1987. ¿Trabajarán juntos?

- Son cinco gobernadores radicales. Estamos muy agradecidos del apoyo en Corrientes, Jujuy, Chaco, Santa Fe y Mendoza. En 2001 muchos nos daban por desaparecidos o que definitivamente el radicalismo no tenía futuro, los que nos quedamos a militar en este partido nos sentimos orgullosos de seguir trabajando por un partido que ha dado tanto en más de 130 años de existencia. Vamos a trabajar en conjunto con las provincias. Ojalá también, si bien no es un candidato radical, podamos ganar las elecciones en Entre Ríos con Rogelio Frigerio para que podamos llevar adelante políticas en el marco de la Región Centro, junto a Córdoba, que es un peronismo disidente, no kirchnerista.

- En diciembre se renuevan autoridades del comité nacional de la UCR, supongo que Santa Fe tendrá algo tendrá que decir?

- Santa Fe será la provincia más importante que gobernará el radicalismo. Desde diciembre los dirigentes políticos más influyentes serán el presidente, el gobernador de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno porteño, Pullaro y Martín Llaryora de Córdoba. Esto conlleva una responsabilidad muy grande, muy importante. Aceptamos los desafíos; vamos a trabajar en conjunto y a articular políticas públicas que nos permitan mejorar las cosas, que nos permitan salir hacia adelante.

- Es senador desde 1999. ¿Está dispuesto, si el gobernador electo le ofrece ser ministro, dejar el Senado?

- Hoy soy un senador electo, reelecto, con el 70% de los votos, la mejor elección que he hecho desde que soy candidato a senador, pero con una gran responsabilidad, que es haber ayudado a construir este proyecto político, ayudado a que Maxi sea el gobernador electo. Vamos a estar acompañándolo como corresponde. Estamos pensando en el diseño de la próxima Ley de Ministerios, en cómo organizamos lo que va a ser la próxima gestión de gobierno, cómo buscamos los mejores intérpretes para que estén al frente de esos ministerios. Pero hoy, para no hablar de hipótesis, no tengo ningún ofrecimiento y soy senador reelecto por el Departamento San Cristóbal.

- Se habla de un gabinete más chico

- No más de diez ministerios es lo que está pensando como diseño de la futura ley de ministerios el gobernador electo. Es un buen mensaje hacia la sociedad en los tiempos que vivimos reducir de 13 a 10 ministerios; de poder reducir los costos de funcionamiento del Estado sin resentir o sin disminuir la eficiencia a la hora de dar respuesta, pero bajar los costos de la política. Es lo que la sociedad está demandando.

-¿Reducir los costos de la política en todos los poderes?

- Totalmente. A la Legislatura, que muchas veces se la castiga, está dentro de los porcentajes que están establecidos como óptimos. Ojalá podríamos disminuirlos, pero representa el 1,5% del total del presupuesto. Siempre hay cuestiones para disminuir, para ajustar. En Legislatura y en otros poderes de Estado y organismos descentralizados. Es lo que hoy demanda la situación.

- Esto no es contradictorio con la presencia de quince partidos que integran una coalición donde todos quieren sentarse en alguna butaca.

- No vamos a lotear el gabinete. Quince partidos que han trabajado para que podamos ganar la elección. Pretendemos la participación de representantes de los distintos partidos políticos pero no significa que tenga que ser una agencia de empleo la próxima gestión de gobierno. Estarán cumpliendo funciones, los más idóneos, los de mayor trayectoria, los más preparados, los de mayor sapiencia.

- Si permanece en el Senado, será la primera vez en su trayectoria que integrará la mayoría

- Sí. En 1999, llegamos a ser tres radicales, un demócrata progresista y quince justicialistas. Desde el 83, que no se vivía una situación similar. Este año no solamente renovamos las bancas de los siete senadores radicales, sino que avanzamos en cuatro senadores radicales y dos aliados. Nunca pensé que se podía dar de trece senadores no peronistas con lo que esto significa de tener quórum propio y los dos tercios. Es muy importante para apuntalar la gobernabilidad; apoyar y aprobar las políticas y los mensajes que envíe Pullaro.

- Significa que no va a haber diálogo con la oposición

- Vamos a buscar siempre el diálogo. De hecho, en el Senado, la mayoría de las leyes que estamos aprobando es por unanimidad. Después del debate, de las posiciones de cada uno, de algunas modificaciones. Ahora vamos a hacer ese ejercicio, intentando que las cinco bancas que tiene el justicialismo, y el representante Unite, -que de alguna forma fue aliado en las últimas elecciones- podamos trabajar en conjunto, podamos tener en cuenta las miradas, las opiniones diferentes y buscar a través del diálogo los consensos necesarios y si es posible que las leyes salgan por unanimidad.

- Usted se sentó en la primera mesa de transición ¿cómo está viendo este proceso?

- Fue comenzar con el pie derecho la decisión que tomó el gobernador Perotti de retirar los 42 pliegos de la Legislatura -no porque objetáramos el procedimiento, sino porque entendíamos que había otra realidad política a partir del 10 de septiembre- significó descomprimir y comenzar con un buen diálogo. Todavía no tenemos la información que estamos recabando, esperamos que esto ocurra. Estamos preocupados con algunas designaciones que siguen ocurriendo de funcionarios en cargos políticos, nos parece impropio del momento que estamos viviendo. Perotti y sus ministros tienen que ser más cautos, más responsable. Es una buena medida el hecho de que hayan respondido afirmativamente al pedido de prórroga en el envío del Presupuesto a Legislatura, fijando como fecha hasta el 15 de noviembre. Esto va a permitir trabajar mancomunadamente para poder tener un presupuesto que responda a la impronta que quiere darle el gobernador Pullaro a su gestión. El presupuesto tiene que estar en sintonía con las modificaciones que pretendemos, por ejemplo a la ley de narcomenudeo. Tendremos que tener partidas que fortalezcan el funcionamiento del MPA, de la justicia, de la policía para ir en contra de los búnkeres de drogas. Todas estas cuestiones son positivas. Lo negativo, lo que nos hace ruido, son designaciones y licitaciones de las que estamos esperando información. Esperamos que no se produzcan salvo lo que sea necesario para la compra de bienes para el Estado, o alguna obra que no se pueda postergar. En el resto, nosotros hemos pedido que no se realicen nuevas licitaciones. Fue importante también, en el diálogo y la transición, el crédito que hemos aprobado en la Cámara de Senadores para el endeudamiento con el fondo saudí para llevar adelante la segunda etapa del acueducto biprovincial con la provincia de Córdoba. Son las cuestiones que nos interesan avanzar y llevarlas como corresponde, adelante.

- Usted marcó como importante el retiro de pliegos y su departamento fue uno de los más afectados porque tiene carencia de jueces

- Sí, pero tiene que ver con las prioridades y con la evaluación que tiene que hacer un gobierno en el marco de una nueva realidad política que tiene la provincia de Santa Fe.

- ¿Lo entienden en su departamento?

- Se lo entiende, porque no estaríamos hablando de mucho plazo para poder cubrir esas vacantes.

El mapa radical

Michlig no duda en señalar que "la opinión de Santa Fe va a ser tenida en cuenta" en diciembre cuando se renueven las autoridades del comité nacional del radicalismo. "Debemos ser parte de la mesa", acota. No obstante, dejó en claro que Pullaro dedicará los tres primeros años a una gestión a full. Comenta la experiencia de haberlo acompañado a CABA y al Chaco a las pocas horas de ser electo gobernador. "Al gobernador electo lo están tironeado de todos lados pero el compromiso es con los santafesinos. Sus energías tienen que estar puestas, por lo menos en los próximos tres años, en resolver los problemas de Santa Fe. Flaco favor le haría si sale hoy a recorrer otras provincias, a hacer campaña", advierte.

No obstante señala que habrá que ir a Buenos Aires a discutir los temas que importan a Santa Fe como hidrovía, exportaciones, etc. "Como mínimo, en estos primeros tres años, ocupándose los problemas de Santa Fe".

Con informacion de El Litoral.