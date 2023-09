Camila Lattanzio deschavó a Juliana Díaz mostrando chats privados sobre Maxi Guidici: “Negalo”

Camila Lattanzio fue señalada como la tercera en discordia en la separación de Juliana Díaz y Maxi Guidici. Aunque negó que haya tenido un affaire con el cordobés. en un descargo que hizo en Instagram el fin de semana pasado había adelantado que en los próximos días iba a “contar bien todo”. Y finalmente, ese día llegó.

Todo explotó cuando la participante de Bailando 2023 (América) se mostró indignada con Lattanzio en su cuenta de Twitter. “Otra muerta que no sabe de donde resurgir y dice que yo le conté a la prensa y acto seguido dice que yo le dije ‘negalo’ ¿no es contradictorio? Me cansé de escribirte, hasta te mostré una captura donde Ángel de Brito me pregunto y le dije que no tenías nada”, lanzó la santafesina.

Indignada, agregó: “No te vengas a hacer la correcta porque de ‘buena amiga’ no tuviste nada. Mucha lola nueva pero poco seso. Queriendo robar cámara habiendo pasado días de algo gravísimo... (el intento de suicidio de Maxi) ¡De terror! Y por cierto, tu historia fue cambiando”.

Por su parte, en su cuenta de Twitter, Camila indicó: “Lo único que voy a decir es que por suerte tengo captura de todo. Besos”. “Tini” vio el tuit de la rubia, y le contestó: “Y mostralas, rancia. Mirá si te voy a decir que no digas nada para no agravar la situación y después me voy a auto-hundir contándoles yo a los medios. Dejá de querer ensuciarme a VOS A MÍ. Además, sinceramente, me da hasta vergüenza”.

Fuente: TN