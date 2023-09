Nico Occhiato reveló la complicada situación de Luzu TV

Nico Occhiato no es ajeno a la realidad económica que atraviesa la República Argentina. Como dueño de Luzu TV, el principal canal de streaming, mencionó los obstáculos que debe afrontar para abonar los salarios de su equipo.

El periodista Fede Flowers le preguntó a Nico: "¿Cómo ves al país?". Él respondió desde su perspectiva como emprendedor: "La verdad es que está cada vez más difícil. Nosotros en Luzu tenemos casi 80 empleados y se hace difícil cada fin de mes en el que hay que pagar sueldos".

Nico Occhiato no está pasando un buen momento económico en Luzu

"Fácil no está, esperemos que mejore. Es triste como pasó en el caso de Lali Espósito, que habló tras el resultado de las PASO, que se le pegue a alguien por opinar. Me parece que opinar, más ahora en democracia y como estamos viviendo, debería ser libre", ratificó Nico.

"Cada uno debería expresarse como lo hizo ella o como cada uno quiera. Es triste que a cualquiera que opine se le pegue. Para arrancar una mejoría tenemos que comenzar por respetar la opinión del otro y dejar que cada uno exprese lo que quiera", declaró Occhiato.

Nico Occhiato, además, debe enfrentar la masividad de los canales de streaming en el país. Cada vez es más común ver este nuevo formato de radio y mucha gente repartió sus views entre diferentes plataformas. Una de las máximas competidoras de LUZU TV es OLGA, la plataforma de Migue Granados, que entrevistó a Lionel Messi este mes.

Fuente: caras.perfil.com