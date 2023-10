Caso Grupo Spaggiari: ¿Por qué nadie está preso y la investigación no avanza?

Ya lo dijimos en reiteradas oportunidades y no nos vamos a cansar de decirlo. Resulta inaudito y poco creíble que un grupo inversor que actuó en la marginalidad, sin aprobación de ningún organismo para poder tomar dinero de la gente, ofrecerles un rendimiento económico y defraudarlos al poco tiempo, no devolviendo lo que se había comprometido y literalmente quedándose con dinero de ahorristas engañados, no tenga a sus organizadores presos y la investigación se encuentre avanzada cuando ya hace casi un año que se recibieron las primeras denuncias y que la operación salió a la luz.

Lo que esta gente hizo es nada más ni nada menos que montar una "mesa de dinero" trucha y ofrecer intereses superiores a los que dan los Bancos y las mutuales para "entusiasmar" a personas que en algunos casos dejaron el ahorro de toda una vida.

Los organizadores de este ardid lo que en realidad hicieron fue una monumental estafa mediante un ardid y engaño. Hoy muchos ahorristas siguen reclamando los dineros que inocentemente pusieron creyeron que la operatoria era legal y que tenían garantías suficientes en caso de tener que llegar a una controversia judicial. Nada de ello pasó y cuando reclaman lo que legítimamente les corresponde, del otro lado, se escudan en que los dineros puestos por los ahorristas no estaban declarados y que ellos también están inmersos en una operatorio ilegal. ESO ES ABSOLUTAMENTE FALSO Y FALAZ, UNA MENTIRA BURDA Y UN ESCUDO COBARDE. Los ahorristas en la mayoría de los casos no sabían que Grupo Spaggiari no estaba autorizado a recibir dinero y dar dividendos, muchos cuentas que en todo momento la gente de Spaggiari se comparaba con una mutual o cooperativa para dar sensación tranquilidad a quienes depositaban la confianza y dejaban mansamente sus ahorros.

Ahora un grupo de ahorristas están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y tocar las puertas que sean necesarias para que la justicia actúe con responsabilidad y objetividad y no se premie a los que se burlaron de mucha gente que en algunos casos la están pasando muy mal.

Hay silencios en esta causa que son muy llamativos, silencios que no son otra cosa que complicidad. Por suerte, como siempre, estamos en la vereda del frente.