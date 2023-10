Reservas: volvió a crecer el déficit de Servicios en agosto, a u$s412 millones

En agosto pasado la cuenta “Servicios” del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) registró un déficit de 412 millones de dólares. Si bien es un 62% inferior al de un año atrás cortó una racha de cuatro meses consecutivos de caída. Para el BCRA, la mejora interanual se explica principalmente por la caída en los egresos brutos, tanto de aquellos por “Fletes y Seguros” como por los de “Servicios Empresariales, profesionales y técnicos” y los de “Viajes y pasajes”, las cuales fueron de 210 millones de dólares, 87 millones de dólares y 67 millones de dólares, respectivamente (cayeron el 87%, 64% y 8% interanual, respectivamente).

Sin embargo, vale aclarar que se está comparando con los períodos de mayor déficit de la gestión de Alberto Fernández cuando, sobre todo, el festival de pagos por fletes y seguros elevaba el déficit de Servicios por encima de los 1.000 millones de dólares mensuales, algo insostenible. Luego las sucesivas depuraciones y mayores controles sobre ciertas picardías y maniobras de los importadores hicieron retroceder los egresos de divisas por estos conceptos. Al respecto, cabe recordar que incluso la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) le llamó la atención al equipo económico por el comportamiento de los gastos en fletes y seguros, ya que los costos internacionales, que habían trepado producto de la pandemia, empezaron a volver a niveles similares a los previos al covid-19, pero en Argentina ocurría todo lo contrario. Se iban cientos de millones de dólares en pagos de transporte y logística, e incluso bajo el concepto de seguros por los embarques importados muy por encima de lo que se veía en el resto del mundo.

De esta manera, el déficit de Servicios fue retrocediendo desde los niveles de 1.000 millones de dólares mensuales de un año atrás a la mitad a fines del 2022 para luego volver a crecer a niveles de 800 millones de dólares en marzo pasado y de ahí volver a recortar mes a mes hasta llegar a los 330 millones de dólares de agosto pasado. Otro dato que también puede haber influido es que a fines de julio se estableció la aplicación del Impuesto PAIS para gran parte de las importaciones de servicios, con una alícuota del 25% (en el caso de los fletes se aplica un 7,5% y servicios de salud y educación se mantienen exentos).En el acumulado del año la cuenta Servicios arroja un déficit de 4.285 millones de dólares, lo que es un 40% menor a lo observado en el mismo período de 2022.

Por el lado de los ingresos brutos, los vinculados con viajes y pasajes totalizaron 180 millones de dólares, aumentando un 378% respecto al mismo mes del año anterior. “Dicho incremento se produjo en el marco de lo establecido por la Comunicación “A” 7630 del 3 de noviembre del 2022, donde, con el fin de impulsar los ingresos de divisas del turismo receptivo, se resolvió excluir del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes. Esto les permite a los receptores aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos con tarjeta en el país de turistas no residentes”, explica el BCRA a cargo de Miguel Pesce.

Por su parte, los egresos brutos por este concepto totalizaron 728 millones de dólares, mostrando un aumento del 4% respecto al mes previo y una caída del 8% comparando contra agosto de 2022. De este modo, el resultado de agosto se explicó por los egresos netos en concepto de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, “Otros Servicios” y “Fletes y Seguros” por 548 millones de dólares, 86 millones de dólares y 50 millones de dólares, respectivamente. Estos fueron, parcialmente, compensados por ingresos netos por “Servicios empresariales, profesionales y técnicos” por 272 millones de dólares. Al respecto, el BCRA destaca que la AFIP, mediante la “RG 5403/2023” del 14 de agosto, modificó el régimen de percepción del impuesto sobre los bienes personales que se aplica sobre las operaciones alcanzadas por el impuesto “PAÍS”. “En particular, para las operaciones de adquisición de servicios en el exterior y de transporte de pasajeros con destino fuera del país (incluidas en la cuenta “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” del balance cambiario), se estableció una percepción del 5% para los consumos que superen el equivalente a 300 dólares (anteriormente era de un 25%)”, aclara el BCRA.

Por su parte, las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de 1.251 millones de dólares, principalmente por pagos netos de “Intereses” por 1.239 millones de dólares. En cuanto a las cancelaciones brutas de intereses, el “Gobierno y BCRA” totalizó pagos por 1.110 millones de dólares, de los cuales 777 millones de dólares corresponden a pagos al Fondo Monetario Internacional (582 millones de DEG), 239 millones de dólares a “Otros pagos de intereses” y 93 millones de dólares a pagos de intereses a otros organismos internacionales (excluyendo al FMI), mientras que 146 millones de dólares fueron realizados por el sector privado. Adicionalmente, se registraron egresos brutos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por 15 millones de dólares. Por último, las operaciones por ingreso secundario mostraron un resultado deficitario de 1 millón de dólares.

* Para www.ambito.com