Martínez: "Santa Fe no tiene destino si no es con un modelo de producción y de trabajo"

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, destacó la performance de Sergio Massa en el debate presidencial porque fue "el único que dejó en claro su modelo productivo"; desestimó dudas de las provincias por el menor ingreso que tendrán por la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, porque asegura que serán compensados con mayor actividad económica; cree que van a llegar a la última semana y media de campaña en un muy buen nivel de militancia en toda la provincia y advierte que, sin un modelo económico que priorice la producción y el trabajo, "Santa Fe no tiene destino".

- ¿Cómo están transitando la campaña electoral?

-Enfrentamos una campaña electoral a caballito de las elecciones provinciales, con todo lo que eso implica; no solamente en los contextos electorales o en la mirada de los ciudadanos, sino también en la dinámica militante. Lo que estoy viendo hoy es una fuerte acción de todos los sectores que componemos Unión por la Patria en cada uno de los lugares de la provincia, que se está incrementando todos los días. Creo que vamos a llegar a la última semana y media con un muy buen nivel de campaña, con los candidatos recorriendo el territorio, acercando las propuestas y hablando con los ciudadanos y los medios de comunicación, con mucha militancia en los mismos términos que lo está haciendo Sergio Massa. Con la humildad suficiente para reconocer errores y materias que todavía están pendientes, pero con la convicción de que la Argentina, y la provincia de Santa Fe, necesita un modelo de producción, de trabajo, de más exportaciones, pero con un mercado interno más potente que genere a través de la demanda de los bienes y servicios el movimiento económico que se traduzca en puestos de trabajo. Santa Fe no tiene destino si no es con un modelo de producción y de trabajo, y ése es el debate que tenemos que tratar de dar en estos 20 días que quedan antes de las elecciones.

-En agosto Milei fue el candidato más votado en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe ¿por qué crees que pasó eso?. ¿Están en condiciones de revertir esta voluntad electoral?

-Pasó, en primer lugar, que la propuesta electoral de Javier Milei penetró en diversos sectores no solo sociales sino también territoriales. ¿Te acordás del mapa de la provincia de Santa Fe entre azules y amarillos? Vos tenías toda la franja pegada al río Paraná y el norte habitualmente en azul y la franja amarilla en los departamentos del oeste.

-Esa es la situación que se repite desde 2013.

-Javier Milei supo interpelar a los sectores industriales en los aglomerados urbanos más poblados, pero también al sector más vinculado a la economía agropecuaria. Ahora nosotros tenemos que trabajar para reconstruir ese mapa y para eso hay que dialogar mucho en cada uno de los departamentos y ciudades donde tenemos entramados productivos fuertes, mercados internos potentes que dinamizan la actividad comercial y centros universitarios que no son solamente formadores de cuadros técnicos y de cursos profesionales, sino que también lo son de opinión porque es allí donde tenemos posibilidad de crecer. Ya se vio la elección de Marcelo Lewandowski, donde el promedio provincial fue de 30 puntos, pero por ejemplo en el departamento Rosario saca el 40%. Él agregó 140.000 votos a su performance en la general comparada con la primaria provincial. Nosotros tenemos que tratar de al menos repetir esto y obviamente de aspirar a sumar más todavía para estar más competitivos.

-El peronismo no gana una elección nacional en la provincia desde el 2011. ¿Qué tienen que hacer para volver a ganar?

-El escenario actual es distinto, no es un mano a mano, sino que es una elección de tercios. Por lo tanto, si mejoramos nuestra performance electoral tenemos posibilidades de recuperar mucha potencia electoral en Santa Fe Después se verá donde quedamos en un escenario de balotaje, que es de lo que se está hablando. Pero primero está la elección del 22 de octubre donde tenemos que lograr una performance electoral que empiece con un 3 como nos pide Sergio Massa, que esté por arriba de los 30 puntos.

Inseguridad

- La cuestión que más preocupa hoy a los santafesinos es la inseguridad. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Qué es lo que te plantean? ¿Qué te dicen el resto de la provincia?

- Hay dos realidades muy potentes y problemáticas con sus especificidades. La situación del Gran Rosario merece casi un tratamiento especial. Creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es tratar de tener una articulación armónica entre Nación, Provincia y municipios. Hay un rediseño de la presencia de las fuerzas federales en Rosario y el Gran Rosario muy interesante, que se está dando con la nueva unidad que abrió Gendarmería en la Circunvalación y que se complementa con otra, más cerca de la salida para el aeropuerto y están próximos a poder tener una presencia más permanente en la zona sur de la ciudad, en los accesos a Villa Gobernador Gálvez. Hay que afectar más fuerzas a la región, más inteligencia criminal y una coordinación que permita tener un rol más preventivo con las distintas agencias del estado provincial y municipal.

- ¿Santa Fe y el resto de la provincia viven una situación distinta?

- Respecto de la ciudad de Santa Fe, hoy la dinámica pasa por por los robos, arrebatos, asalto a comercios. Ahí creo que todo lo que se pueda trabajar en prevención hay que hacerlo. Ahora, también es cierto que las fuerzas federales no tienen en su formación inicial la orientación alrededor de este tipo de delitos, por lo tanto, me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo para trabajar en la mejor recuperación que podamos hacer de las fuerzas policiales. Yo no soy de los que creen que en estos cuatro años no se hizo nada en la provincia. Creo que se hicieron cosas, pero que no terminaron de generar un cambio cualitativo ante los ojos y la perspectiva cotidiana de los ciudadanos que les permitiera percibir que están viviendo mejor que antes. Pero hubo cosas que se hicieron bien respecto a la reestructuración y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad provinciales, que esperemos que la próxima gestión sostenga en el tiempo y permitan terminar de depurar una policía que recibimos en pésimas condiciones. Y en el interior de la provincia hay casi tantas realidades como pueblos y ciudades, donde en muchos de ellos se sigue viviendo con la misma serenidad con la que se vivía antes que permiten poner la mirada donde hay que ponerla Y focalizar los esfuerzos donde tienen que estar las prioridades claras de la gestión.

Compensaciones

-Están tratando en el Congreso distintos proyectos, algunos ya convertidos en ley como la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, otros por tratarse como la de convertir en ley la devolución del 21 por ciento de IVA de los productos de la canasta básica. Hay una preocupación la provincia de Santa Fe que es la disminución de los ingresos de recursos por la reducción de la coparticipación que provocarían estas medidas. ¿Qué pensás al respecto?

- Alberto y Cristina asumieron en 2019 con 2.401.000 trabajadores, trabajadoras y jubilados pagando Ganancias. Nosotros con distintas acciones legislativas y trabajando con el mínimo no imponible achicamos ese universo hasta antes de la última decisión de Sergio Massa a 880.000 trabajadores y trabajadoras. Dicho de otra manera, 2 de cada 3 argentinos que pagaban ganancias cuando Macri dejó de ser presidente ya no estaban pagando ganancias y no hubo desfinanciamiento en las provincias. El día que aprobamos la eliminación de la cuarta categoría, en la Cámara de Diputados mostré dos situaciones: una que tiene que ver con la deuda pública de las provincias y otra con la solvencia fiscal donde claramente nosotros logramos mejorar la ratio de deuda de las provincias pesificando las que estaban en dólares en unos casos y garantizando la solvencia fiscal en otros. Incluidos en la cuarta categoría hay trabajadores con propensión al consumo. Y eso es más recaudación, es más movimiento de la economía.

-Decís que la recaudación de IVA por mayor consumo compensa la caída de ingresos por Ganancias.

-Entre otras cosas, porque no solamente pagas IVA sino también tributos provinciales. Pero hablemos del IVA. Recorrí el centro comercial de Las Flores y ahí varios comerciantes me contaron que están sintiendo un impacto positivo en las ventas por el reintegro del IVA a los productos de la canasta básica. Esa mejora en las ventas eleva los niveles de facturación y a los que son monotributistas le suben las escalas. Pero lo cierto es que hay más pago de impuestos porque hay que hacer un ticket por la compra que debe pagarse con tarjeta de débito y por lo tanto hay que formalizar y registrar muchas más operaciones que antes. Respecto de la sustentabilidad fiscal de los cambios que estamos haciendo, en las provincias ya aprendieron que no hay nada peor que las hiper-recesiones y las hiperdesocupaciones. Esas son las cosas que hacen añicos la recaudación propia de las provincias y rompen los ingresos por coparticipación. Además, está el trámite del presupuesto 2024 abierto. Si hay cosas que discutir, lo haremos cuando lo tratemos, ya que tenemos que incluir los cambios que estamos haciendo por ley en ganancias e IVA y por lo tanto hay que recalcular ingresos y egresos.

Con informacion de El Litoral.