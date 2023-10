La angustia de Juana Repetto

Días atrás la propia Juana Repetto contó desde sus redes sociales que entre tareas del hogar y rol de madre estaba con un temita de salud con Belisario. Si bien no profundizó en el tema, fue el lunes por la tarde que finalmente la influencer reveló de qué se trataba.

Mediante un video que subió a sus historias de instagram donde se ve al niño comer sentado con una gasa en su manito, la actriz escribió: “Así como lo ven a este bebo hoy a la mañana lo operaron de una hernia inguinal. Se la bancó como un rey”.

En el posteo siguiente, a diferencia del estado de ánimo que manifestaba Beli en las imágenes, por su parte Juana mostró cómo estaba ella en el momento en el que su hijo ingresó a quirófano y agregó: “Yo no tanto, claramente me lloré todo. La anestesia general me genera mucha cosa”.

Las horas fueron pasando y la influencer que se caracteriza por compartir contenido que refiere a la maternidad compartió el paso a paso de la intervención a la que se tuvo que someter el pequeño de la familia. “Belisario nunca dejó de sonreír”, manifestó.

LAS HORAS DE ANGUSTIA DE JUANA REPETTO POR LA OPERACION DE SU HIJO BELISARIO

Ya más tranquila y luego de que el niño recibiera el alta hospitalaria, Repetto siguió interactuando en las redes y mostrándole a sus seguidores como fueron transitando el post operatorio. A lo que, con una tierna postal de su hijo subido a un mueble ironizó: “Beli con menos de 12 horas de cirugía”.

“Si su pediatra y cirujano están viendo, les juro que lo intenté todo para que se quede quieto”, remató la actriz quien disfruta mucho de la maternidad y estuvo acompañando muy de cerca al pequeño, fruto de su relación con Sebastián Graviotto.

Fuente: La Nacion