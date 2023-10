La dura historia de Milo J en su sesión con Bizarrap: ¿a qué se refiere con "Todavía no veo un peso..."?

Luego de un adelanto junto a Guillermo Francella, Bizarrap explotó las redes con el estreno de la "Music Session #57", protagonizada por Milo J. El reconocido productor y el cantante de Morón sorprendieron con una colaboración que incluye no una, sino cinco canciones. Sin embargo, lo que generó más atención es el inesperado ataque del trapero contra su ex colaborador musical en el hit "Rara vez", Taiu, con una fuerte frase.

La picante frase de Milo J para su ex productor Taiu durante la "BZRP Session #57"



Durante la primera parte de la sesión, Milo J arremetió sin filtro contra su ex productor. A su vez, este hit ayudó a que crezca en sus redes sociales, alcanzando más de dos millones de seguidores en su Instagram. "Pegué un tema top global y todavía no veo un peso", expresó en la barra dedicada a Taiu, generando sorpresa entre el público.

A pesar lograr crear un tema con reconocimiento mundial, parece que las cosas no quedaron bien entre el cantante y su ex productor, a quien ahora acusa de estafa. Este es un caso similar al que sucedió con La Joaqui, que también había denunciado a los ex integrantes de su equipo.

"Rara Vez" se convirtió en un fenómeno viral en plataformas como TikTok y acumula más de 300 millones de reproducciones en Spotify. Sin embargo, Milo J señaló que no recibió la compensación económica adecuada por su colaboración con Taiu, generando controversia en la escena musical.

Taiu, hijo del legendario cantante Víctor Heredia, es conocido como uno de los productores más prolíficos de la escena argentina. Colaboró con artistas destacados como Trueno, Duki e Ysy A, siendo una opción musical para que los músicos generen nuevas canciones.

A pesar de ser hijo de un reconocido cantante popular, Taiu forjó su propio camino en el género urbano, destacándose como productor y dirigiendo su propio sello. La picante frase lanzada por Milo J en su canción agregó un capítulo más a la compleja dinámica de la industria musical.

Fuente: Cronica