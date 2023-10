La pirueta de Juan Monteverde para blanquear su apoyo a Sergio Massa

El candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, hizo varios movimientos con la firma de un compromiso de cinco políticas públicas en seguridad y desarrollo con el concejal de Rosario y dirigente del espacio de centroizquierda Ciudad Futura, Juan Monteverde. Por un lado, obtuvo la foto con el candidato que obtuvo casi la mitad de los votos de Rosario en el mano a mano que perdió por poco contra el intendente Pablo Javkin en las últimas elecciones. Por otro genera combustible para la discusión de poder en la ciudad al darle entidad de referente opositor al dirigente de centroizquierda.

el apoyo de Monteverde se venía madurando de a poco y le encontró esta vuelta de rosca para demostrar apoyo al ministro de Economía sin tener que militarlo. Es ahí el punto que le cuestionan a Monteverde, quien compitió en la alianza Juntos Avancemos con el peronismo, a quien derrotó en la interna, pero luego como candidato no se plegó a la campaña provincial ni nacional, valiéndose de la boleta única que no tiene efecto arrastre. De hecho hizo críticas a la política tradicional de la que el peronismo forma parte.

“Durante toda la campaña dije que le iba a presentar a quien quisiera ser presidente los cinco puntos principales que necesitamos en la ciudad para poder salir de la crisis y trazar un camino de futuro y que Rosario Sin Miedo no era un eslogan de campaña sino una hoja de ruta”, justificó Monteverde. El puente entre ambos lo hizo el rosarino y ministro de Transporte, Diego Giuliano, quien además fue concejal.

En tanto, el oficialismo local salió con los tapones de punta. “Monteverde, andá a un acto y dale tu apoyo, pero los rosarinos no estamos para estas berretadas”, agitó en Twitter Sebastián Chale funcionario de Javkin y probable secretario de Gobierno a partir de diciembre.

La jugada

Con esta foto, Massa coloca a Monteverde en la discusión política local y le da el crédito de ser un opositor con capacidad para poner sobre la mesa políticas públicas que, en teoría, debería pasar por los despachos del Ejecutivo local. En el gobierno de la ciudad le bajaron el precio al compromiso y lo calificaron como una pantalla.

Igualmente, el acta firmada podría leerse como una mojada de oreja al intendente Javkin. Sin embargo, vale recordar que hace dos semanas, el ministro en un acto en Rosario le hizo guiños al intendente: "Le quiero decir intendente que cuente conmigo. Sepa que si tengo la responsabilidad de ser presidente, me voy a tomar como personal devolverle a Rosario la paz, la tranquilidad y la seguridad", dijo. Empezó, pero con el opositor.

El compromiso firmado incluye la creación de una agencia especial con sede en Rosario para la lucha contra el narcotráfico y el desarrollo de proyectos urbanos integrales; el refuerzo de la justicia federal y el servicio penitenciario y la colaboración de fuerzas federales para una reforma integral de la policía de Santa Fe. Además, plantea el financiamiento del sistema de metro, la revitalización del Puerto de Rosario, y el diseño y puesta en marcha de un plan integral de control y cuidado del humedal.

Con informacion de Letra P.