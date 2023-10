Un gabinete con piezas para armar

Las negociaciones por la integración del gabinete que acompañará al gobernador electo Maximiliano Pullaro demandan conversaciones incesantes. La temprana instalación pública de nombres para cubrir los principales cargos ministeriales generó expectativas y alta ansiedad; tanta, que el propio mandatario electo dijo este jueves que los nombres recién se darán a conocer a días de su asunción, prevista para el 10 de diciembre.

Puertas adentro del frente que administrará la provincia durante el próximo período, el tema genera las tensiones lógicas. Son quince partidos, y cada fuerza, con sus propios sectores internos. De hecho, una de las novedades de la semana pasó por el Socialismo que no logró sintetizar como fuerza una única posición en el diálogo con Pullaro sobre cómo y a quiénes sumar desde ese sector al equipo de gobierno.

Posiciones

El PS posee dos ejes troncales y varias ramificaciones. Por un lado, el que lidera Clara García tras el triunfo electoral que logró encabezando la lista de diputados provinciales; por el otro, el que representa Antonio Bonfatti. Ambos se habían enfrentado en las primarias provinciales. En esta última línea, como desprendimiento, podría ubicarse al sector del actual intendente de la ciudad Emilio Jatón. Frente a la imposibilidad de lograr una postura consensuada para la negociación, cada sector decidió continuarla con Pullaro de manera unilateral. "No somos una agencia de colocación", dijeron a El Litoral del sector de Bonfatti y confirmaron que le entregaron al gobernador electo un listado con nombres que podrían sumarse a cada una de las áreas de gobierno. "Tenemos cuadros para todas las reparticiones", aseguraron. Desde el otro riñón, en tanto, dijeron a este diario que la pretensión es poder discutir qué margen de decisión política tendrán como partido aliado, en el desarrollo de la gestión. Aseguraron que es ése el eje de la negociación antes que los nombres, aunque el de Enrique Estévez – por ejemplo-, llegó a sonar para tres ministerios diferentes (Desarrollo Social, Salud y hasta Cultura).

Más reuniones

También el radicalismo con sus diversas líneas internas sigue discutiendo los espacios que se ocuparán y cómo se estructurará un gobierno de coalición, a la hora de definir y tomar decisiones. En la semana se reunió de manera ampliada la Mesa de Acción Política que aglutina a referentes de todas las líneas internas de la UCR, en tanto que la próxima seguirán las charlas en el entorno más cercano del gobernador electo. A los nombres que se barajaron desde el principio, ya comenzaron a sumarse otros para las segundas líneas. Aun así, Pullaro repite una y otra vez que "ningún nombre está confirmado todavía".

Transición

Mientras tanto, se prevé para la próxima semana una nueva reunión de la mesa política de transición, que aglutina a los representantes de cada gobernador. Ambos – electo y saliente- protagonizaron el miércoles la primera foto pública conjunta después de las elecciones. No fue a puertas cerradas; fue al aire libre, con el río Coronda de telón y bajo la sombra de lapachos y fresnos. No fue a solas; fue ante un público multicolor integrado por socialistas, radicales y peronistas. Y paradójicamente, no fue en una reunión de transición; fue en el marco de un acto institucional dado por la firma del contrato de una obra que se construirá de manera conjunta con Córdoba.

En la mesa política de transición, Felipe Michlig, Lisandro Enrico y Gustavo Puccini representan a Pullaro; en tanto que Marcos Corach, Juan Pusineri y Alcides Calvo, lo hacen por Omar Perotti. Más allá de la buena sintonía demostrada hasta aquí en términos macro, hay actos de gobierno – designaciones, recategorizaciones, entre otros- que generan ruidos internos y serían planteados en el próximo encuentro.

Con informacion de El Litoral.