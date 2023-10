Pablo Alarcón actuó en plaza de Mayo e invitó a Alberto y Cristina

Vestido para la ocasión, con un parlamento cuidadosamente elegido para decir las que considera sus verdades, Pablo Alarcón llevó su espectáculo unipersonal a la Plaza de Mayo.

“Yo hice la convocatoria. No vinieron”, les manifestó a los cronistas que se acercaron .Y continuó “ les mandé mails al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta y nada, no vinieron. No quieren escucharnos”.

Cada vez más convencido de que el gobierno actual es malo y que el cambio deseable es el que representa Patricia Bullrich, el galán rubio de "Rosa de lejos" incorporó a su acting normal todas las novedades del affaire Insaulrralde.

Y aclara que el monólogo que dice por estos días “trata sobre el hartazgo de un ciudadano sometido un gobierno corrupto, insaciable, voraz y ladrón”.

En el comienzo de su raid por parques y paseos públicos, actuando a la gorra, Alarcón explicó que sólo dispone de la jubilación mínima que ya ni cubría las facturas que le estaban llegando por servicios esenciales.

Después sumó sus preocupaciones políticas y su necesidad de denunciar al oficialismo como el leit motiv de sus actuaciones que, con el tiempo, son cada vez más nutridas.

Esta vez promocionó la nueva serie de funciones desde sus redes sociales: “5 de octubre, 15 horas frente a la Casa Rosada. Cuatro de la tarde, frente al Congreso. Cinco de la tarde, Tribunales. Acompáñenos, los necesitamos, la Patria sí está en peligro”.

Lo real es que Palo Alarcón sigue viviendo de un trabajo que realiza a conciencia. Su curriculum es impresionante. Participó en unas 80 ficciones de televisión y 30 obras teatrales que lo llevaron de Chéjov a Muscari.

