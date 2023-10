A qué se dedican los mellizos de Pipo Cipolatti

Los gemelos Donatto y Giorgio, hijos del famoso músico Pipo Cipolatti, han recorrido un camino lleno de desafíos desde su nacimiento en 2002. Ahora, a sus 21 años, están a punto de emprender una nueva aventura en Europa, donde buscarán hacerse un nombre en el mundo del fútbol.



Hace dos décadas, Pipo Cipolatti recibió una sorpresa cuando nacieron sus gemelos, más precisamente cuando quiso ponerles el nombre. "No existía el nombre Donatto con doble 't'; él es uno de los pocos en el mundo, o el único. En realidad, como se adelantaron al nacer, yo tenía el nombre de uno nada más, que era Giorgio. Cuando nacen, la partera me pregunta: '¿Cómo se llaman?' 'Giorgio', digo yo. '¿Y el otro?' 'Y… ¡el hermano de Giorgio! No sé cómo ponerle'", recordó Pipo en una entrevista reciente.

Estos jóvenes, que superaron una infancia marcada por la tragedia tras la muerte de su madre Flavia Ortiz, ahora están listos para seguir sus pasiones deportivas.

Se mudaron a España, donde ya se encuentran viviendo con un amigo de su padre mientras esperan la documentación necesaria para establecerse oficialmente.

Su talento en el fútbol no ha pasado desapercibido en tierras españolas, donde varios clubes importantes han mostrado interés en ellos.

Aunque por precaución no se revelaron los nombres de los equipos, su representante, Joe Méndez, está convencido de que los gemelos "Juegan muy bien al fútbol; un par de clubes les echaron el ojo. La van a romper en algún equipo grande".

Pipo Cipolatti, por su parte, mostró su orgullo y felicidad por el futuro prometedor de sus hijos. A pesar de que en un momento intentaron seguir sus pasos en la música, Donatto y Giorgio han encontrado su pasión en el deporte y están listos para profesionalizarse en el fútbol europeo.

Aunque igual, se permite bromear con el tema debido a su mal nivel futbolístico: “Tengo que pedir un ADN (risas). Soy el único familiar que tienen. Los Cipolatti somos el Triángulo de las Bermudas; no hay más que nosotros tres”.

Fuente: Pronto