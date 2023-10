Jesica Cirio contó cómo se encuentran los hijos de Martín Insaurralde tras el escándalo: “Están muy tristes”

Jesica Cirio volvió a hablar sobre el escándalo que se desató luego de conocerse el romance de Martín Insaurralde con Sofía Clerici. Al aire de La Peña de Morfi (Telefe), la conductora se refirió a la angustia que siente producto de la traición de su exmarido y contó cómo lo están enfrentando los hijos del político.

“Estoy destrozada anímicamente, pero a la vez tengo que estar fuerte para sostener a Chloé”, dijo en referencia a su hija de cinco años, fruto de su relación con el exjefe de Gabinete bonaerense.

Georgina Barbarossa aprovechó para consultarle por su vínculo con Martín, Rodrigo y Bautista, los hijos de su exmarido, entonces Cirio remarcó que la relación con ellos está intacta. Respecto a cómo están atravesando el escándalo, señaló: “Están muy tristes”.

“¿Hablan con el papá?”, quiso saber la actriz, pero la modelo aclaró: “Trato de no preguntarles, pero seguro que hablan”. Y continuó: “Trato de mantener mi relación con ellos y que sea lo más sana posible porque para ellos también fue muy duro. Es muy duro para todos. Todos estamos tratando de sostener a la más chiquita porque los hijos son más grandes”.

En cuanto al vínculo de los hijos del político con Chloé, destacó: “Son todo lo que está bien. Ellos todo el tiempo están tratando de colaborar, de sostenerme a mí, que voy pasando por picos de angustia, llanto, bronca, dolor, desilusión...”.

“Y de sentirte una tarada, de no darte cuenta”, añadió Barbarossa. Cirio reafirmó: “Y de sentirme una tarada. Lo que pasa que uno a veces dice ‘No puede ser’. Eso es lo que me pasó en noviembre porque quizás me decían cosas y yo decía ‘No puede ser’. Y cuando este fin de semana me vino toda la realidad a la cara... es muy fuerte”.

A modo de cierre, contó que esta semana estuvo desconectada de las redes sociales porque se concentró en “contener a los chicos y a la nena”. “Estamos tratando de acompañarnos como se puede”, concluyó.

Fuente: TN