Gal Gadot, la Mujer Maravilla, expresó su respaldo a Israel

Gal Gadot, la actriz que encarnó a la Mujer Maravilla , manifestó su conmoción por los ataques que ha recibido su país, Israel y denunció al grupo Hamas.

“‘Escucho sus voces y están golpeando la puerta. Estoy con mis dos hijos pequeños’. Mi corazón me duele. Orando por todos los que sufren”, escribió tras citar situaciones que relataban sus compatriotas, a través de sus Stories de Instagram.

Gal compartió una fotografía en su perfil , donde acumuló más de 109 millones de seguidores, con la bandera de Israel como protagonista.

Y escribió un emotivo mensaje en apoyo al país que la vio nacer: “Yo apoyo a Israel. Vos también deberías hacerlo”, señaló. Y advirtió: “¡El mundo no puede sentarse en la valla cuando estos horribles actos de terror están ocurriendo!”.

Gal Gadot nació en la ciudad de Petaj Tikva en 1985. Cuando tenía 18 años, la actriz ganó Miss Israel 2004 y, a los 20, se desempeñó como instructora de combate durante dos años obligatorios en la Fuerzas de Defensa de Israel.

En mayo de 2021, cuando se produjo una escalada de violencia entre Israel y Hamas, la protagonista de Agente Stone posteó una serie de mensajes en los que expresó su conmoción ante los ataques.

“Se me rompe el corazón. Mi país está en guerra. Me preocupan mi familia y mis amigos. Me preocupa mi gente”, expresó la actriz israelí. Y continuó: “Este es un círculo vicioso que sucede desde hace demasiado tiempo. Israel merece vivir como una nación libre y segura, nuestros vecinos merecen lo mismo”.

Fuente: Cadena 3