Maximiliano Pullaro armó el once ideal para su gabinete

El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tiene tiempo hasta principios de diciembre para confirmar su equipo de gabinete que lo acompañará durante su gestión 2023-2027. Si bien las negociaciones siguen abiertas, el diálogo con el PRO, el socialismo, y el resto de la UCR fue cerrando algunos cargos durante las últimas horas donde aparecieron nuevos nombres y un ministerio más para la grilla definitiva.

El nuevo esquema que está arriba de la mesa, es de 11 ministerios. Hasta ayer (10/10) se hablaba de 10, pero en las últimas horas surgió el nombre de Enrique Estévez, socialista aliado a Clara García, como titular de un Ministerio de Ambiente. A dicha cartera le dio jerarquía Miguel Lifschitz durante su mandato pero buscan ponerle la mirada política desde otro lugar que no sea Salud.



En segundo lugar, el espacio que tenía como referente a Antonio Bonfatti, lo ocupó la ex delegada de la Regional VI de Educación, Susana Rueda, para encabezar el Ministerio de Cultura. Ella integró la lista de concejales para renovar su banca que lideró María Eugenia Schmuck, y en su lugar asumirá la ex directora del Distrito Centro, Alicia Pino.

A raíz de esto hay cierta inquietud de lo que sucederá en Salud. Aún resta definir, pero todo parece indicar que será Silvia Ciancio, íntima del pullarismo, quien dirija la función sanitaria y estará acompañada por la socialista que ejerció el cargo durante el gobierno de Lifschitz, Andrea Uboldi.

Más nombres

El senador por el departamento de San Cristóbal, Felipe Michlig, sería el encargado de Gobierno, mientras que el representante de General López, Lisandro Enrico, estaría a cargo de Obras Públicas. Pese a que aún no hay confirmación oficial, ambos participaron de los encuentros de transición.

Dentro del área de Seguridad y Justicia, que ya tiene el nombre de Pablo Cococcioni como titular de la cartera, apareció el de Santiago Mascheroni para llevar adelante el espacio de Justicia. Virginia Coudannes escoltará como viceministra, Omar Pereyra será secretario de Seguridad y María Florencia Blotta como subsecretaria del Consejo de la Magistratura.

Siguiendo con el armado del rompecabezas, el socialismo viene con buenas tratativas por el tema de la Cámara de Diputados y su presidencia a cargo de García, y le ofreció un listado de posibles funcionarios que supieron gestionar el gabinete que integró Pullaro durante su mandato anterior.

Asimismo, surgió con mucho ímpetu la figura del abogado constitucionalista santafesino, Domingo Rondina, como posible Fiscal de Estado. El cargo requiere aval de la Asamblea Legislativa.

Por el lado económico, Pablo Olivares, de origen radical, es el apuntado. Fue secretario de Planificación y Política Económica entre 2011 y 2015, secretario de Finanzas entre 2015 y 2017, y finalizó la gestión de Lifschitz como secretario de Finanzas e Ingresos Públicos entre 2017 y 1019. Es uno de los participantes en las reuniones de transición con representantes del actual gobierno de Omar Perotti.

Por su parte, el PRO sigue negociando con Road "Coco" Báscolo para el Ministerio de Trabajo aunque el resto del diálogo está en "stand by" hasta las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre.

El once elegido por el exministro de Seguridad

El esquema quedaría con Michlig de ministro de Gobierno, Cococcioni como ministro de Seguridad y Justicia, Olivares en el área de Economía, Gustavo Puccini en Producción e Infraestructura, Enrico de ministro de Obras Públicas, José Goity en Educación (quien estará acompañado de Carolina Piedrabuena), Ciancio para Salud, Victoria Tejeda como ministra de Desarrollo Humano, Estévez perteneciente al Ambiente, Rueda como ministra de Cultura, Báscolo al Ministerio de Trabajo y Juan Cruz Cándido junto a Julián Galdeano como secretarios de Estado.

La transición entre los gobiernos está a cargo de Blotta, abogada y asesora legislativa, y de Gustavo Puccini, politólogo y secretario parlamentario. Además, la politóloga Coudannes oficia de coordinadora del equipo técnico.

Con informacion de U24.