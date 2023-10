El gabinete de Maximiliano Pullaro: una exfuncionaria de Omar Perotti asumirá en Turismo

Con la primera línea del futuro gabinete casi definida, Maximiliano Pullaro avanza con los nombres que ocuparán los casilleros inferiores de los ministerios cuyos titulares ya están definidos. Es el caso de la secretaría de Turismo, para la que suena y con fuerza una exfuncionaria de Omar Perotti y de larga trayectoria en el peronismo santafesino: la abogada Marcela Aeberhard.

Si bien ya son varias las fuentes del radicalismo que lo dan por hecho, en el entorno de la dirigente peronista no lo confirman y solo se limitan a reconocer que el gobernador electo les pidió, como a todos los espacios que quiere que participen en su gabinete, “perfiles” de potenciales funcionarios. Los que aportó el espacio de Aeberhard se enfocaron más que nada en el aspecto productivo. “Marcela viene acompañando a Maxi hace bastante, y Maxi en eso es leal”, comentó una fuente que conoce la rosca.

Turismo, en principio, quedó a salvo de las reformas del organigrama que craneó Pullaro y seguirá dependiendo de la cartera de Desarrollo Productivo. Como contó Letra P, al frente de ese ministerio estará un soldado del gobernador electo, Gustavo Puccini, quien gozará de amplias facultades: no solo tendrá Turismo a su cargo, sino también todo lo relacionado a Transporte -no solo la secretaría, sino también los entes autónomos de puertos y aeropuertos-. Además, tendrá una caja propia para obras de infraestructura relacionadas con la producción, sin necesidad de pasar por el ministerio de Obras Públicas.

Abogada, oriunda de la ciudad de Santa Fe, Aeberhard fue subsecretaria de Asuntos Legislativos durante la primera etapa del gobierno de Perotti. Se alejó de su cargo tras jugar en la interna del peronismo para el Concejo capitalino en 2021 con una lista que buscó ocupar la ancha avenida del medio que quedaba entre Hacemos Santa Fe -el espacio del gobernador- y La Corriente -referenciada en el hoy candidato a vicepresidente Agustín Rossi-, los dos polos que animaron esa tensa disputa intestina que terminó fagocitándose a Aeberhard: no consiguió la banca que buscaba.

Antes de eso, Aeberhard se había desempeñó como diputada provincial en el período 2011-2015, durante el cual compartió Cámara con Pullaro. Llegó a la Legislatura integrando la lista que encabezó María Eugenia Bielsa y formó un bloque llamado 100% Santafesino con otros dos diputados, cuyo jefe político era Oscar “Cachi” Martínez. Tras esa experiencia, en 2015 se candidateó a concejala de la ciudad capital: ganó la interna peronista y luego un escaño que ocupó hasta 2019. El triunfo de Perotti le permitió dar el salto al Ejecutivo, al que ahora pareciera volver pero desde la otra orilla.

Con informacion de Letra P.