“Merecía mi derecho a réplica”: el enojo de Jey Mammon tras su salida de “La Peña de Morfi”

Jey Mammon confirmó este martes que volverá a subirse a un escenario. El anuncio dejó en claro sus ganas de regresar a los a medios y encauzar nuevamente su carrera después de estar en el ojo de la tormenta por la denuncia que le realizó Lucas Benvenuto.

En diálogo con A la Tarde (América), el humorista se refirió este miércoles a su nuevo proyecto teatral y también reconoció que le hubiese gustado que el canal para el que trabajaba se hubiese manejado de otra manera tras las acusaciones en su contra.

“Por supuesto que me merecía un derecho a réplica en mi canal, porque yo soy inocente y además no tengo ninguna causa”, sostuvo sobre el momento en que Telefe decidió desplazarlo de la conducción de La Peña de Morfi (Telefe).

Y agregó: “De verdad, no sé por qué no me dieron ese derecho. Me cuesta mucho sacar conclusiones. Lo que no me cuesta es hacer teatro. Ya pasaron cinco o seis meses, soy una persona inocente, basta. No tengo que dar más explicaciones a nadie ni analicen mi cara”.

En ese sentido, remarcó que no le cierra la puerta a la televisión y que próximamente volverá a estar delante de cámara. Sin embargo, sostuvo que se trata de un camino que recorrerá “paso a paso”. “Ahora tengo la cabeza puesta en el teatro”, dijo en referencia a la obra “Enseguida vuelvo” que se estrenará en noviembre.

Con informacion de Todo Noticias.