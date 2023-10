Wanda Nara contó cómo viven sus hijos la enfermedad que le diagnosticaron

El diagnóstico de Wanda Nara aún no se conoce públicamente pero sí se sabe que se somete a un tratamiento en Argentina. Días atrás regresó al país, se reencontró con su hijo Valentino López que juega en River y mostró las reuniones y actividades que hizo en sus redes.

Aunque no contó detalles de su salud, de a poco revela el difícil momento que atraviesa pero dejando en claro que está sacando fuerzas para salir adelante y recomponerse. En ese punto, su familia tiene un rol muy importante. Tal es así que Mauro Icardi viajó a Argentina para instalarse con ella y acompañarla.

En las últimas horas se difundieron declaraciones de la mediática donde hizo referencia a sus hijos y cómo viven su enfermedad. “Está el doctor Pavlosky que me cuida desde Buenos Aires y me dice lo que puedo y no puedo hacer. El esfuerzo, la tensión, la competencia, el entrenamiento, puedo manejarlo”, expresó Wanda Nara según un tuit que publicó la cuenta de Twitter de LAM.

Luego se refirió a Valentino, Constantino, Benedicto López, Francesca e Isabella Icardi: “También estoy aquí para enviarle un mensaje de normalidad a mis hijos. Ven que tengo agallas, que no estoy encerrada en casa, que puedo saltar, hacer piruetas”.

“Espero que entiendan que las mamás son invencibles”, concluyó la conductora que dejó en claro que solo quiere el bienestar de sus cinco niños.

Fuente: TN