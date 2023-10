Reconocimiento del Concejo a la Universidad para la Mediana y Tercera Edad “Olga Cossettini”

En la sesión de ayer, el Concejo Municipal reconoció a la Universidad de la Mediana y la Tercera Edad (U.M.T.E.) del Grupo PASI 1 por la labor y aporte a la cultura, a la educación no formal y el acompañamiento de adultos mayores durante sus 30 años de vida institucional en la ciudad de Rafaela.

La sesión de ayer comenzó, a pedido del concejal Juan Senn, con un minuto de silencio por el fallecimiento reciente de Luis Kujawinsky, quien se desempeñaba en la gestión del intendente, Luis Castellano como subsecretario de Comunicación y Vinculación Institucional de la Municipalidad, tal como informó este Diario en su edición de ayer. “Luis fue un compañero de la gestión. Tras un diagnóstico y desenlace en menos de 4 meses, la peleó, la luchó. Queremos estar presentes desde el Concejo brindando estas palabras de aliento y acompañamiento a la familia poniéndonos a su servicio”, expresó luego el concejal oficialista, Martín Racca.

Luego, se dio paso a la aprobación del proyecto de Resolución impulsado en conjunto por las concejalas María Alejandra Sagardoy (JxC) y Brenda Vimo (Juntos), que reconoce los 30 años de trayectoria de la Universidad para la Mediana y Tercera Edad "Oiga Cossettini" del Grupo P.A.S.I. 1 (Programa de acción integral). La sala del sexto piso contó con la presencia de muchos de sus integrantes, como así también de alumnos de las escuelas secundarias "Guillermo Lehmann" y "Mahatma Gandhi" que, siendo partícipes del programa Concejo Joven, fueron a observar junto a sus profesoras como se desarrolla una sesión.



Como miembro informante, Sagardoy relató la historia de la U.M.T.E que en su desempeño es acompañada por el Grupo P.A.S.I 1, encargado de acordar con el personal directivo de la institución las exigencias de equipamiento, infraestructura, servicios y todo aquello que hace posible su funcionamiento. “Esta es una sesión que nos moviliza a todos, vamos a estar reconociendo a una institución que cumple sus primeros 30 años, que tiene una historia de esfuerzo, compromiso, y de solidaridad. con importantes logros y muchos desafíos por delante. El concepto de esta universidad se basa en brindar una oferta de capacitación para los adultos mayores que desean aumentar sus conocimientos y mantenerlos activos. La riqueza del programa no está sólo en la formación, sino en todo lo que generan en materia de sociabilización, donde los alumnos valoran los vínculos que allí se generan. Declarar estos primeros 30 años de la U.M.T.E. es una caricia al alma, a quienes se ocupan y regalan parte de su tiempo en pos del bien común, fortaleciendo las potencialidades de los adultos mayores con el fin de mejorar su calidad de vida. Junto al Grupo PASI 1, hacen un excelente trabajo que dignifican el alma, basándose en los principios de la solidaridad, inclusión, formando una gran red de amistad, compañerismo, un espacio de integración, de encuentro. Gracias por hacer posible que nuestros adultos mayores logren mayor independencia, participen en la sociedad, y defiendan sus derechos”.

Prosiguió la concejal Vimo, quien expresó: “Estos 30 años muestran muchas cosas, que bueno es escuchar que fueron las mujeres las que lucharon y lograron esto. Construyeron esto que no es una universidad, es un hogar para la gran mayoría, un lugar de encuentro, de aprendizaje no solo intelectual sino emocional, desde el amor y la amistad. Que el adulto mayor encuentre todos los días un espacio de amor, de felicidad, amistad, aprendizaje, y de futuro, es algo que no tiene precio”.



Antes de que los demás concejales se sigan expresando, se proyectó un video muy emotivo, que mostró las instalaciones del lugar y algunos testimonios de los integrantes de la universidad.

“Son obras que les sirven a muchas personas, creo que en los geriátricos habría más personas si ustedes no estarían llevando adelante esta actividad. El sentirse importantes, los ayudan a tener más esperanza y mejorar su calidad de vida”, dijo el concejal Miguel Destéfanis.

Y el concejal e intendente electo, Leonardo Viotti expresó: “Hay muchos que piensan que cuando uno llega a la jubilación se jubila de la vida, y en realidad se jubila de un trabajo, de un momento y pasa a una etapa distinta. Hay gente con tantas ganas de hacer, de seguir sumando y aprendiendo y por suerte existe un lugar como este donde pueden participar, y compartir con amigos esta etapa de la vida, demostrando que no hay edad para nada, de que se trata de las ganas, de las fuerzas, y de la actitud”.

Al concluir este momento, en representación pasaron a recibir la distinción Raimelda Restelli, quien fue durante 24 años rectora de la universidad, y María Enriqueta Barbier, presidenta actual del Grupo PASI 1.

“Qué difícil, mucha emoción, afectos, alegrías, muchos años vividos con gran felicidad. La U.M.T.E. es una casa que guarda, que da y que recibe. La casa es de todos ustedes, bienvenidos y hoy con nosotros está el recuerdo de quienes fueron los ideólogos de esto, que sembraron y que hoy nosotros estamos cosechando”, expresó Raimelda.

“Me alegré mucho cuando vi tanta gente joven en el recinto, y de alguna manera esto fue un ejemplo para ellos, porque la tercera edad no es sinónimo de pasividad, es desafío, es de seguir trabajando, volcar toda nuestra experiencia para el bien de las generaciones que vienen. Estamos muy contentas por esta distinción”, dijo María Enriqueta.

AVAL AL TRASLADO DE

ACERMA Y MENARA

Dando luego lugar a los demás proyectos, se aprobó el que faculta al Departamento Ejecutivo otorgar la factibilidad para la localización de las empresas Acerma S.A. y Menara S.A. en el predio ubicado en zona oeste, en la intersección de Ruta 70 con la Variante Rafaela de la Ruta Nacional Nº 34. Fue miembro informante la concejal oficialista Valeria Soltermam, quien lo defendió así: “En estas 49 hectáreas que son propiedad de la familia Menara se emplazarán ambas empresas, lo que va a generar un proceso de transformación significativo para el sector noroeste de la ciudad. La proyección de traslado ronda entre los 10 y 15 años de concreción. Será la planta hormigonera lo primero que se mude a esta intersección de las Ruta 70 y 34, mientras que las oficinas de Menara Construcciones, continuarán ubicadas en barrio Italia. Con 67 años de existencia, y alrededor de 200 trabajadores, la empresa que fundó Remigio Manera se muda a una nueva casa, con la firme decisión de seguir invirtiendo en la ciudad, y continuar con el legado de aquel inmigrante italiano con voluntad de acero”.

LOTES PARA LA

FIRMA BIOPAZ S.A.

También se aprobó el proyecto mediante el cual se otorga la Concesión de dos lotes del Parque Tecnológico de Reciclado de Rafaela a la firma Biopaz S.A., para ser destinado a la actividad de “Gestión y tratamiento de envases de agroquímicos y sus líquidos residuales, y valoración de residuos plásticos con fines diversos”.

Lo explicó el concejal Racca: “Lo que hace esta empresa es lo que denomina madera plástica que tiene diferentes usos. Son dos actividades que lleva adelante: una es el producido de los plásticos de uso urbano/doméstico, y también el de envases agroquímicos. Que esta empresa se instale aquí, y que invierta casi 100 millones de pesos, otorgará la posibilidad de emplear a 20 personas. Es una política de estado de un proceso que hay que fortalecer y acompañar. Que se instale esta empresa para nosotros es el cierre de esa cadena que se llama empleo verde o circular, sería el último eslabón del procesamiento de materiales”.

*Junto a información de La Opinión