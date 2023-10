"Got Talent Argentina" tiene a un nuevo finalista: el joven baterista que obtuvo el botón dorado

Con altos picos de rating, "Got Talent Argentina" transita instancias definitorias rumbo a la gran final, y los concursantes lo dan todo para ser uno de los elegidos por el jurado. En ese sentido, un joven baterista logró convencer a La Joaqui, quien acaba de presentar a su mamá en el programa, y presionó el botón dorado que le concedió la oportunidad de coronarse en la última emisión del exitoso formato.

La Joaqui presionó el botón dorado y eligió a su finalista en "Got Talent Argentina"

Se trata de Thiago Maldonado, un mini baterista de 12 años, que volvió a impresionar al jurado y al público con su carisma y habilidad artística arriba del escenario. Durante su actuación, el joven mendocino interpretó “Paisaje“ de Gilda y “Asesina” de Los Palmeras, además de un standard de salsa, donde tocó el timbal con una energía y entusiasmo destacables.

Luego de su performance, Thiago se acercó a los jueces y le obsequió a cada uno remeras personalizadas con una especial frase alusiva a su presentación en el reality de talentos: "El destino y gracias a Dios", la respuesta que le había brindado a La Joaqui cuando le preguntó por las razones que lo trajeron al programa.

"Además de que tenés mucho talento para tocar la batería, vos vas a ser lo que quieras en la vida, porque tenés un carisma, una luz, una magia, y además tenés 12 años. Te espera el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear", fue la devolución de Flor Peña para Maldonado, a quien consideró como un "pequeño showman".

Por su lado, Emir Abdul, elogió los pasos de baile que acompañaron a su interpretación con la batería: "Me metiste pasitos nuevos, me gustó la dinámica, me deslumbraste más que la primera vez". En paralelo, Abel Pintos, quien confesó un arrepentimiento sobre su rol de jurado, adhirió a esta apreciación y le destacó su "versatilidad" para mantener el interés del público.

La Joaqui fue por más y le extendió una importante invitación: "Te quiero hacer una pregunta: vos la otra vez dijiste que tocarías conmigo. Y yo quiero saber, si tocarías conmigo cuando te hagas re famoso, ¿me lo prometés?", le preguntó la cantante que acaba de lanzar su nuevo disco. Sin dudarlo, Thiago aceptó e incluso bajó del escenario para reafirmar su promesa con el dedo meñique.

Fue en ese momento, donde la artista no dudó y presionó el botón dorado que lo envía directo a la final de "Got Talent Argentina". "No lo puedo creer. Muchísimas gracias a todos", agradeció visiblemente emocionado, Thiago Maldonado, el voto de confianza de la jurado, luego de correr para abrazar a la conductora Lizy Tagliani.

Fuente: Diario Show