Murió la poeta Louise Glück, Nobel de Literatura 2020

La poeta ganadora del Nobel Louise Glück, de una franqueza y percepción inquebrantables, que tejió alusiones clásicas, ensoñaciones filosóficas, recuerdos agridulces y comentarios humorísticos en retratos indelebles de un mundo caído y desgarrador, ha muerto a los 80 años.

El deceso de Glück fue confirmado el viernes por Jonathan Galassi, su editor en Farrar, Straus & Giroux.

A lo largo de más de 60 años de trayectoria, Glück plasmó el trauma, la desilusión, la inmovilidad y el anhelo, marcada por breves momentos de éxtasis y satisfacción. Cuando se le otorgó el Nobel en 2020, era la primera poeta estadounidense en recibirlo desde T.S. Eliot en 1948, los jueces del premio elogiaron “su inconfundible voz poética que con belleza austera hace universal la existencia individual”.

Los poemas de Glück eran a menudo breves, de una página o menos de extensión, ejemplos de su apego a “lo no dicho, a la sugerencia, al silencio elocuente y deliberado”. Influida por Shakespeare, la mitología griega y Eliot, entre otros, cuestionó y en ocasiones descartó los vínculos del amor y el sexo, lo que llamó la “premisa de la unión” en su poema más famoso, Mock Orange. En cierto modo, la vida para Glück era como un romance problemático, destinado a la infelicidad, pero significativo porque el dolor es una condición natural, y preferible a lo que ella suponía que vendría después.

“La ventaja de la poesía sobre la vida es que la poesía, si es lo suficientemente aguda, puede durar”, escribió alguna vez.

En su poema Summer, la narradora se dirige a su marido y recuerda “los días de nuestra primera felicidad”, cuando todo parecía haber “madurado”. Pero después “los círculos se cerraron. Poco a poco las noches se fueron enfriando”.

Glück publicó más de una decena de libros de poesía, junto con ensayos y una breve fábula en prosa, Marigold and Rose. Le inspiraba de todo, desde los tejidos de Penélope en La Odisea hasta el complejo deportivo Meadowlands.

En 1993, ganó el Premio Pulitzer por The Wild Iris, que incluye un intercambio entre un jardinero asediado y una deidad insensible.

Otros de sus títulos son las colecciones The Seven Ages, The Triumph of Achilles, Vita Nova y una antología muy aclamada, Poems 1962-2012. Además de ganar el Pulitzer, recibió el Premio Bollingen en 2001 por su trayectoria y el Premio Nacional del Libro en 2014 por Faithful and Virtuous Night. Fue poeta laureada en Estados Unidos en 2003-2004 y recibió la Medalla Nacional de Humanidades en 2015 por sus “décadas de poderosa poesía lírica que desafía todos los intentos de etiquetarla definitivamente”.

