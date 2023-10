Mariana Cabrol superó el cáncer de mama y eligió vivir “con una sola teta”

Nací en Haedo, me crie en una familia tipo del conurbano bonaerense. Estudiaba comercio internacional y los sábados hacía teatro, y sólo porque sabía que no iba a entrar rendí el examen en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, entré y mi vida dio un giro de 180 grados

Vivo hace 10 años en Traslasierra (Córdoba) porque me enamoré de Filo, mi compañero, vivíamos muy tranquilos y en medio de la pandemia me noté un bulto, me diagnosticaron cáncer de mama y fue devastador

Lo viví con mucho miedo, con mucha incertidumbre, me tomé un tiempo para encarar el tratamiento que es muy difícil. Tenía mucho miedo a la quimioterapia a la radioterapia, a todo ese mundo oncológico

Hacía todos los controles siempre, pero me tocó. Se lo conté a mi pareja y luego a mis amigas, con ellas nos dimos un abrazo y decidimos cómo seguir

Un diagnóstico como este te da conciencia de la finitud de la vida

Me apoyé en el humor, empecé a hacer videos retratando cada momento que estaba pasando con el tratamiento, había momentos graciosos y surrealistas

No me imaginaba que iba a poder ayudar a otras mujeres, en medio de un tratamiento oncológico yo pude reírme y pude superarlo

En MOM son los Momentos Oncológicos de Mierda, surgió este segmento que es cuando una amiga te quiere acompañar y no le podés seguir el ritmo

Me sacaron la teta izquierda y decidí no hacerme cirugía reconstructiva; luego de perder el cabello, perder peso, ya no quería más nada, no quería volver a entrar dos veces al quirófano para ponerme una teta

Siento que hay un gran negocio alrededor del cáncer de mama y una gran exigencia de la sociedad de que 'acá no ha pasado nada'

No quiero ser la misma que se enfermó, no soy la misma y eso queda retratado en mi cuerpo

Entrevista de Geo Monteagudo.

Fuente: Cadena 3