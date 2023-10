Luces, tatuajes y mucho baile: así fue la fiesta de 15 de Juan Otero, el hijo de Flor Peña

Este viernes se celebró la fiesta de 15 de Juan Otero, el hijo de Flor Peña y Mariano Otero. El evento se llevó adelante en un salón de fiestas frente a Aeroparque y, cerca de las 21 horas, comenzaron a llegar los primeros invitados.

El homenajeado posó luciendo un traje color verde y zapatillas Nike, mientras que su mamá mostró el vestido que le hizo Verónica de la Canal. También dijeron presente los hermanos del adolescente: Tomás Otero y Felipe Ponce de León, el hijo que tuvo la actriz con su actual marido, Ramiro, quien también es de la partida.

La decoración estuvo a cargo nada más ni nada menos de Claudia Villafañe, aunque el adolescente estuvo involucrado en todos los aspectos de la fiesta. Al festejo asistieron familiares y amigos de Otero, aunque también dijeron presentes Elizabeth “La Negra” Vernaci, Lizy Tagliani y Marley, entre otros.



En su cuenta de Instagram, Juan compartió imágenes y videos de la espectacular fiesta. En medio de la velada, el chico sorprendió bailando una coreografía de un tema de Beyonce que dejó boquiabiertos a sus invitados. Para la hora del carnaval carioca repartieron en las mesas tatuajes temporales con la cara de Juan y cotillón de todo tipo.

Ayer a la noche, antes de entrar a celebrar, el hijo de Flor Peña habló sobre los comentarios negativos que recibió por festejar su cumpleaños de 15: “Es difícil estar acostumbrado a las críticas teniendo 15 años, pero medio que ya aprendimos a vivir con eso y es algo que nos resbala, porque no pensamos en eso y no compartimos eso tampoco”.

“La estamos pasando muy bien. Invité a mucha gente, la verdad. Con los invitados de mamá ya tenemos el 80% de la lista hecha”, concluyó irónico Juan. Días antes de la fiesta, el adolescente había expresado que tenía una sola condición para que su madre pudiera ingresar sin inconvenientes a su fiesta de 15: “No puede venir vestida de verde. Ya lo sabe. Y ya le dije a los organizadores que si se pone un vestido verde no la dejen entrar. ¡Si viene de verde no pasa!”.

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, contó qué famosa tuvo prohibido el ingreso a su fiesta de 15

Juan Otero, el segundo hijo de Florencia Peña, celebra sus 15 años. Así lo decidió después de una charla con su mamá, quien lo motivó a hacer algo diferente y no el clásico evento cuando llegue a los 18. En medio de los preparativos, fue consultado sobre los famosos a los que no pensaba invitar y hubo un nombre que pronunció con firmeza.



“Voy a decir una que no es amiga, la Calabró (Marina), que ahora salió a hablar. Sí, a esta”, respondió al aire de A la Barbarossa (Telefe). La periodista parece no simpatizar ni un poco con la actriz, a quien destrozó en las últimas horas tras el debut de Got Talent (Telefe). “Mi única sugerencia de espectadora es que no sobreactúe la emoción. No necesita llorar cuando no hay lágrimas. No necesita reír cuando no sale de las tripas. A veces uno peca de exceso de remo con el programa para el que labura y con estar a la altura de lo que se espera de una”, sostuvo en Lanata sin filtro

Fuente: Radio Mitre