Aseguran que Mica Viciconte y Fabián Cubero planean mudarse de urgencia por el aumento del alquiler

Mica Viciconte y Fabián Cubero podrían enfrentar un preocupante problema habitacional, justo después de la celebración de los 15 años de la hija mayor del exfutbolista y Nicole Neumann, Indiana Cubero. De acuerdo a la información que sostuvo Laura Ufbal en su sitio web, “Están urgidos por mudarse ante el altísimo alquiler que les pidieron para poder quedarse en la casa uno o dos meses más”.

La familia vive en una casa perteneciente a un country de Escobar, mismo en el que habitan Cinthia Fernández y sus hijas. No obstante, ante la supuesta suba del alquiler, la pareja pidió un plazo para trasladarse a una casa que actualmente construyen en Nordelta.



De acuerdo a otros detalles expuestos por la panelista de Intrusos (América), este nuevo proyecto habitacional aún se encuentra en obras. “Se tendrán que trasladar cuando la nueva vivienda no está todavía terminada, de hecho parece que no tienen ni las alacenas de la cocina y se sabe que por estos días hay demora en entrega de materiales en general”, explicó.

Para Ufbal, la indignación de Fabián y Mica es total, y los niveles de estrés alteran la dinámica familiar tomando en cuenta que organizar una mudanza con dos menores, de los cuales uno es un bebé, resulta verdaderamente difícil.

“Los chicos hablan”: la reflexión de Mica Viciconte en medio del conflicto entre Nicole Neumann e Indiana

Este miércoles, Indiana Cubero festejó su cumpleaños de 15. La adolescente primero almorzó con su mamá, Nicole Neumann -en medio de la conflictiva relación que tienen- y luego festejó con su papá, Fabián Cubero, y la pareja de él, Mica Viciconte, en un bowling al que estuvieron invitadas sus amigas.

A la salida del evento, la guardavidas fue abordada por Gonzalo Vázquez, cronista de Intrusos (América), quien le preguntó sobre cómo está el vínculo entre la top model e Indiana.



“No voy a decir absolutamente nada. No puedo hablar y cuando digo algo, siempre se me recrimina, se dice algo que no es, así que vivo la vida misma”, comenzó diciendo.

Acto seguido, recriminó: “Hice un posteo sobre el Día de la madre y se me quejaron también. Una no puede poner absolutamente nada”. En la publicación había deslizado que Indiana, Sienna y Allegra-las hijas que Neumann tuvo con Cubero-son sus hijas del corazón.

En cuanto a la relación de la adolescente y la rubia, dijo: “No es algo que me involucre a mí”. No obstante, reflexionó sobre este conflicto familiar en el que está involucrada de manera indirecta: “A veces, y hablo en general, dicen que los chicos son influenciados, que esto, que lo otro… No hablo de este caso puntual, pero los chicos hablan, tiene voz. A veces también hay que escuchar”.

Fuente: Paparazzi