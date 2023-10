Duki fue a ver un partido de Lionel Messi en el Inter Miami

A medida que Lionel Messiempieza a transitar los últimos días de su carrera futbolística, los fanáticos del fútbol y los que se arriman al deporte de la número cinco dividen su vida entre haber presenciado o no alguna función de La Pulga.

Y por allí anda también Duki, el cantante rapero nacional, quien fue junto a Bizarrap a Estados Unidos a presenciar un partido del crack rosarino en el Inter Miamiy su relato del momento vivido se convirtió en viral.

“Fuimos al partido del Inter… Me pongo nervioso porque no soy una persona fanática de nadie, pero Messi es Messi. No me temblaban las piernitas, pero me quedé callado. Cuando salió, yo estaba sentado en una punta y miró y sonrió. Cuando lo fui a saludar, ya está… Todas las veces que lo veo es una persona que a cada uno que pasa le dedica sus 5 o 10 segundos, lo que sea. Lo agarra, le da la mano, lo mira a los ojos, le sonríe. Yo siento de verdad que el chabon se da cuenta que a la gente le importa y trata de ser lo mayor respetuoso… Trata de no matarle el sueño a nadie. Ni le pedí una foto ni le quiero pedir. Estoy ahí y lo disfruto”, contó Duki en el programa radial "Paren la mano" que se emite por Vorterix.

Fuente: Cronista