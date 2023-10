El Frente de Izquierda hará una asamblea para definir su postura en el balotaje

De cara al balotaje del 19 de noviembre donde se elegirá al próximo presidente, los dirigentes del Frente de Izquierda (FIT) analizan la posibilidad de realizar una asamblea y evaluarán diferentes propuestas en torno a la postura que tomará la coalición en una elección que tendrá a Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) como únicas opciones electorales.

El ex candidato presidencial del FIT, Nicolás del Caño, llamó a votar "en blanco o nulo" tanto en 2015 como en 2019. Sin embargo, la actual candidata a jefa de gobierno, Vanina Biasi, aseguró que el espacio llevará a cabo una asamblea para determinar si toman una postura en particular. Teniendo en cuenta que Javier Milei, candidato de la ultraderecha, está del otro lado, no se descarta la posibilidad de que acompañen a Sergio Massa.

La asamblea de la izquierda se decidió tras la elección que definió a los únicos dos candidatos presidenciales de la próxima elección y que, además, dejó a Myriam Bregman en último y quinto lugar con un 2,66% junto con su compañero de fórmula Nicolás del Caño.

En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, la fórmula Bregman-Del Caño había obtenido una adhesión de 442.085 votos y venció al binomio Solano-Ripoll por una distancia de más de 300.000 adeptos. Con un total de 2,65% como fuerza, el Frente de Izquierda se hizo presente este domingo en las elecciones generales con el objetivo de representar una alternativa real para el electorado.

Myriam Bregman: "Hay que votar sin miedo"

En la previa de los resultados, la candidata de izquierda fue la primera de los candidatos presidenciales en emitir su voto en estas Elecciones 2023, en el Colegio Don Bosco del barrio porteño de Monserrat. En ese marco, destacó la expresión de las ideas tras el debate presidencial y pidió votar "sin miedo".

Estamos culminando una campaña enorme en todo el país, con Nicolás del Caño y compañeros y compañeras del FIT-Unidad", "la izquierda tiene mucho para decir y fue bien recibido", "hemos tenido buena recepción en los últimos días", "las expectativas se verán, lo más importante es que todos voten según sus convicciones sin hacer caso a las campañas todo el tiempo ni votar con miedo, hay que votar con los valores que uno tiene", "la izquierda ha dado muestra siempre de que lado está", expresó ante la prensa en la puerta del establecimiento antes de votar.

