Valeria Mazza le respondió a Pancho Dotto por criticar la serie sobre su vida

Valeria Mazza salió al cruce de los dichos de Pancho Dotto por las critícas que el ex manager de modelos hizo del documental “Valeria Mazza: un sueño dorado”.

Sobre la producción, se filtraron audios en los que Dotto asegura que se sintió destratado por la poca relevancia que tiene su rol y atacó a la ex modelo y a su marido Alejandro Gravier.

En el documental, entre otras cosas, Valeria resaltó que en sus comienzos “las agencias robaban a las modelos y les sacaban mucho dinero”.

La familia Gravier – Mazza estuvo presente en el estreno de la película “El Rapto”, protagonizada por Rodrigo de la Serna, y fueron consultados por el programa “Socios del espectáculo” por los dichos de Pancho Dotto.

“Estoy sorprendida gratamente por tanta demostración de cariño”, afirmó Valeria, mientras que Gravier resaltó que él nunca la representó y que están de novios desde que ella vino desde Paraná Entre Ríos.

“Estoy con Valeria hace 33 años, yo me puse de novio cuando ella vino de Paraná. Ella comenzó a viajar y queríamos conservar la pareja. Valeria tenía 18 años y estaba desprotegida, entonces yo la ayudé”, confirmó.

Sobre los dichos de Dotto, Alejandro Gravier aseguró que lo invitaron para que participe y no quiso. “Nadie lo ninguneó porque aparece en el documental”.

Valeria fue breve: “A mí me aburre el tema, no me jode, el documental está buenísimo y recibimos miles de mensajes de gente que le gustó”

La empresaria y ex modelo, para despedirse, resaltó que “nos despedimos desfilando, siempre hay que ir con la verdad, no hay que faltar a la verdad, hay que tener memoria”.

El enojo de Pancho Dotto

Hace unos días Dotto manifestó su enojo por el pobre rol que le tocó en la serie, ya que el considera que es una parte fundamental de la carrera de Mazza.

“Valeria Mazza nunca hubiera llegado a ser Valeria Mazza si yo no hubiera estado en el medio. Valeria Mazza es Valeria Mazza a pesar de Alejandro Gravier, no por él. Alejandro y Valeria son una sociedad”, aseveró Dotto.

