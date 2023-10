Filtran la impactante cifra en dólares que ganaba Zaira Nara por su participación en el “Bailando 2023″

Zaira Nara renunció al Bailando 2023 (América) en medio del escándalo. Pero ahora se conoció cómo es su contrato y cuánto gana por su participación en el streaming del ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

Este jueves, al aire de El Observador (107.9), Yanina Latorre habló de la polémica que se generó a partir de las declaraciones de Charlotte Caniggia, quien cuestionó la llegada de las hermanas Nara a los medios, y sorprendió con detalles del contrato de Zaira.

“Ella estaba una vez por semana, los martes, no contratada por el Bailando, no contratada por América, no contratada por el señor Marcelo Tinelli y su producción. Zaira está contratada por la empresa que se llama Style Store que pauta en el streaming del Bailando”, remarcó.

Acto seguido, señaló: “Los días martes siempre se sumaba Zaira Nara pagada por esta marca, que encima ganaba muy bien... 4000 dólares por mes por ir cuatro veces al mes a boludear al Bailando”. “Mientras están al aire tienen que ir chiveando la pulserita, el relojito y todo lo que se ve”, concluyó sobre el trabajo.

Fuente: TN