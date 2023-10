Gracias a la IA, se estrenará el 2 de noviembre un tema inédito de The Beatles

Con su sutil vibrato y un piano de acompañamiento, John Lennon grabó una pista inicial de “Now And Then” a finales de los años 70. Entonces era una melodía incompleta que se mantuvo resguardada por su esposa, Yoko Ono, hasta 1994, fecha en la que fue entregada a los integrantes aún vivos de The Beatles: Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. A pesar de los esfuerzos por completarla, se vieron obstaculizados por la baja calidad del audio original y las restricciones tecnológicas de la época, lo que llevó a la suspensión del proyecto.

Con el fallecimiento de Harrison en 2001, la denominada “última canción” de la banda parecía destinada al olvido hasta que la inteligencia artificial (IA) acudió al rescate. Ahora, la historia de la música tendrá un nuevo hito gracias al lanzamiento del tema el próximo 2 de noviembre, un día después del estreno de un documental titulado Now And Then - The Last Beatles Song, el cual ofrece una visión detallada del proceso creativo y las peripecias superadas para que el material salga a la luz.

El cortometraje de 12 minutos, escrito y dirigido por Oliver Murray, también incluye imágenes inéditas y testimonios de McCartney, Starr, Sean Ono Lennon e incluso Peter Jackson, el cineasta detrás de la docuserie The Beatles: Get Back. Esta última producción mostró material de archivo inédito del icónico álbum Let It Be, ayudándose de una IA que resultó ser crucial al momento de separar la voz de Lennon del piano en la grabación original, permitiendo que la composición culminara más de cuatro décadas después de su concepción.



El lanzamiento de “Now And Then” se complementará con nuevas ediciones de las colecciones de The Beatles de 1962-1966 (The Red Album) y de 1967-1970 (The Blue Album), que se lanzarán el 10 de noviembre. Estas versiones han sido ampliadas y remezcladas en estéreo y Dolby Atmos, y contarán con la inclusión del nuevo tema en la serie de 1967-1970.

La emoción en torno al lanzamiento ha sido palpable para los integrantes involucrados en el proyecto. “Fue como si John estuviera ahí. Es lo más cercano que hemos estado a tenerlo nuevamente junto a nosotros de vuelta en la misma habitación”, comentó Starr en un comunicado de prensa. Mientras que McCartney añadió que, estrenar una nueva canción que el público no haya escuchado en 2023 resultaba “excitante”. Olivia Harrison, esposa del fallecido guitarrista principal, también compartió sus sentimientos sobre la importancia histórica y emocional de la pieza musical.

La canción y el documental no solo son un testimonio del legado duradero de los artistas británicos, sino también un ejemplo del impacto de la tecnología en la preservación y presentación del archivo sonoro. Con un video musical confirmado para publicarse el viernes 3 de noviembre, el tráiler Now And Then - The Last Beatles Song ya está disponible en el canal oficial de YouTube y la versión completa se estrenará el 1 de noviembre.

