Juana Viale destrozó a Charlotte Caniggia porque se bajó de su programa: “Qué se puede esperar de un burro”

Juana Viale destrozó a Charlotte Caniggia en vivo. Además, apuntó duramente contra el mánager de la mediática, Fabián Esperón, a quien acusó de “maltratar” a la producción de su programa.

Este domingo, la conductora debutó con una nueva temporada de Almorzando con Juana (eltrece). Tal como lo había anunciado en el junket, estaba previsto que la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia formara parte de la Mesaza, pero a último momento decidió bajarse.

“Les quiero contar que tenemos una ‘Mesaza’ digna de domingo para estar compartiendo con todos ustedes”, dijo sobre el comienzo de la emisión. Sin embargo, se despachó con un descargo: “Pero antes, cabe aclarar que nosotros estuvimos anunciando justamente nuestra mesaza, pero la señorita Charlotte Caniggia no viene a la mesa hoy porque no se sentía de humor”.

“El representante Fabián maltrató a toda mi producción y a todas mis productoras, porque la señorita se había comprometido a venir y no vino”, denunció. Visiblemente molesta, cerró: “Pero igual qué se puede esperar del burro más que una patada”. Hasta el momento, ni Charlotte ni su mánager se refirieron a la polémica en redes sociales.

Charlotte Caniggia quedó en el medio de la polémica por sus polémicas declaraciones contra Wanda y Zaira Nara

En la noche del miércoles, Charlotte Caniggia habló de los participantes que le caen mal y acusó a Coti Romero de ser falsa. Furiosa, la correntina recogió el guante y acusó a la mediática de pedirle que lanzara fuertes acusaciones contra las hermanas Nara.

“Primero que nada, yo no fui la que la quemó a Char y, en segundo lugar, si yo te quisiera quemar hubiera contado, y ahora lo voy a contar, lo que me dijiste ese día que me pediste a mí que lo diga”, sostuvo la exparticipante de Gran Hermano. Y continuó: “Así que vos sos falsa. No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo lo diga y te dije que no lo podía decir”.

“Dijo que Zaira y Wanda estaban acá por chupar pitos. Y me pidió a mí que lo diga porque yo no me callaba y decía todo”, sostuvo firme.

Desconcertado, Marcelo Tinelli se cubrió la cara con el saco. A los segundos tomó la posta: “¿Es verdad? ¿Vos dijiste eso de las dos hermanas?”. “Sí, obvio”, lanzó Charlotte sin filtros.

La furia de Zaira Nara tras los dichos de Charlotte Caniggia: “Hieren profundamente mi dignidad”

Zaira Nara renunció al streaming del Bailando 2023 (América), después de que Charlotte Caniggia cuestionara el salto a la fama de ella y su hermana, Wanda Nara.

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa ‘Bailando por un sueño’”, anunció en su perfil de Twitter.

Sobre los motivos que la llevaron a tomar semejante determinación, expresó: “Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”.

“Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”, cerró furiosa.

