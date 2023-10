Rumores de romance entre Marcelo Tinelli y la modelo Milett Figueroa

Desde que Milett Figueroa se presentó en la nueva temporada de Bailando 2023, su presencia no pasó desapercibida. Y mucho menos por parte de Marcelo Tinelli, quien desde esa primera emisión mantuvo un picante ida y vuelta con la joven oriunda de Perú. En aquella oportunidad, apenas Milett bajó las escalinatas de la pista, el conductor confesó: “Me laten las pulsaciones a mil por hora ya cuando te vi entrar, y desde que te vi el día que hicimos la foto oficial te voy a contar que me pasó: el otro día me impactaste”.

Así, las cosas, el coqueteo entre ambos continuó en cada gala del certamen, hasta el punto en que Marcelo se llegó a autoinvitar a Perú para visitar las ruinas de Machu Pichu en compañía de Milett. El viernes pasado, en la última presentación de la peruana en el reality de baile, la joven obtuvo un puntaje alto de parte del jurado y en ese momento, Moria Casán invitó a Tinelli y a la participante al teatro. La cita fue para disfrutar de Brujas, la obra que la One coprotagoniza junto a Thelma Biral, Nora Cárpena, Graciela Dufau y María Leal.

Sin dudar un momento, Tinelli le preguntó a la actriz si le gustaría ir. “¿Me has invitado tú o me está invitando Moria?”, preguntó Figueroa. “Te estoy invitando yo, mi vida”, respondió rápidamente Marcelo. “Perfecto, entonces vamos juntos”, dijo la modelo mientras lo miraba a los ojos.

Los integrantes del jurado comenzaron a planear el próximo encuentro entre los dos. Marcelo Polino le contó a Milett que en Argentina se acostumbra ir a cenar después de asistir a una función de teatro. Por su parte, el conductor le aseguró que él podría cocinarle pastas y que la invitaría con un rico vino. “El domingo calculá que a la 1 o 2 de la tarde estoy pasando a buscarte”, dijo Tinelli. “¿Es real la invitación, no? ¿O es acting?. Quiero saber porque yo me creo todo”, preguntó la peruana con mirada desconcertada. Entonces el conductor explicó la razón del horario tan anticipado. “Pero si no nos conocemos, tenemos que hablar antes. Entre las 12 y la una, me pasan la dirección y el WhatsApp”, aseguró.

Tras esta invitación al aire del programa, finalmente el encuentro se concretó el domingo a la noche. En el Teatro Tabaris se pudo ver a Marcelo con Milett en compañía también de sus productores generales, Federico Hoppe y Chato Prada. Sin embargo, al finalizar la función ambos salieron por separado, escapando así a los flashes de los fotógrafos. Tinelli se detuvo a saludar a la gente que lo esperaba en el hall del teatro y en la vereda de la calle Corrientes junto al Chato, mientras que Milett saludó más rápidamente y se subió al auto del conductor.

Fuente: Imfobae