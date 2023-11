Tras confirmar que tiene leucemia, Wanda Nara habló sobre su tratamiento y las indicaciones de los médicos

La semana pasada, Wanda Nara confirmó que padece leucemia. A tres meses de anunciar que sufre una enfermedad, la conductora se animó a hablar del tema sin tapujos.

En ese contexto, este martes, Ángel de Brito contó que habló con la conductora, quien le dio detalles de cómo transita sus días. “Le pregunté cómo estaba. Yo la escuché recontra animada, recontra a full, reembalada, con nueve mil cosas por minuto, casi que no me dejaba hablar”, comenzó.

“Me dijo ‘cuando fui a la Argentina me hice todos los chequeos de nuevo, todos, y me dieron bien porque los valores están estabilizados’”, siguió relatando el conductor al aire de LAM.

Asimismo, de Brito explicó cuál fue la advertencia que le hizo el doctor a la empresaria: “Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la medicación. Yo soy rigurosa. Estoy tomando toda la medicación y me hago todos los controles que me requieren”.

“Ella le preguntó al médico qué podía hacer, si podía hacer gimnasia, y le dijo: ‘No hay restricción, lo único que tenés que hacer es no dejar la medicación, descansar bien y estar bien, porque los valores te dieron correctos, están estables. Así que podés hacerlo. Podés hacer deporte además del Bailando. Solo cuidate en alimentación, medicación y dormir, descansar bien’”, cerró el periodista de espectáculos, comentando lo que el doctor Pavlovsky le indicó hacer.

Wanda Nara confirmó que tiene leucemia y cargó contra quienes lo revelaron antes que ella

A más de tres meses de que contara que estaba atravesando una enfermedad, Wanda Nara confirmó que tiene leucemia. La conductora lo expuso ante sus seguidores, a través de un posteo de Instagram, y cargó contra quienes lo revelaron antes que ella.

“Leucemia. Al principio le decía ‘esa cosa que tengo yo’. Después pude decirle ‘esa enfermedad’. Y ahora lo llamo por su nombre. Perdón a quién sentía que debía anticipar mis propios tiempos”, escribió la modelo el sábado pasado.

De esta manera, Wanda le puso un fin a la especulación sobre su estado de salud y se sinceró con sus fanáticos, que hace meses se muestran preocupados. Además, dejó en claro que debió tomarse su tiempo para comunicarlo.

La conductora de MasterChef había realizado en las últimas horas una declaración de amor hacia Mauro Icardi, donde mostró entre varias fotos, la imagen de una de sus internaciones.

Con informacion de Todo noticias.