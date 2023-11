La fuerte decisión de Scaloni para la próxima convocatoria por fecha FIFA

En menos de dos semanas, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, deberá dar la última convocatoria del año, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, en la que la Albiceleste se enfrentará a Uruguay de local en La Bombonera, y a Brasil, en el Maracaná.

Para esta convocatoria, Scaloni tomó una fuerte decisión, en conjunto con Javier Mascherano, ya que acorde a lo que informa TyC Sports, el entrenador de la mayor, a diferencia de los últimos llamados, no convocará a ningún jugador que sea parte de la Sub 23.

Esto se debe a que la Selección Sub 23 de Mascherano jugará una gira de dos amistosos en Japón ante el local, disputando el primero el sábado 18 y el segundo el martes 21, que servirá de preparativo para lo que será el Preolímpico que se jugará en enero del 2024 en Venezuela, por dos pasajes a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Cabe destacar que al no estar convocados por la Mayor, si no que para la Sub 23, los equipos no están obligados a ceder a sus jugadores. Es por eso, que anteriormente jugadores como Almada, Esquivel, Zapelli o Farías, fueron convocados por Scaloni, pero luego bajaron a entrenar con el plantel de Mascherano.

A su vez, hay que destacar que los equipos del fútbol argentino llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a ceder a los jugadores que cada convocatoria, tal como lo vienen haciendo, ya que desde AFA ayudaron suspendiendo los partidos durante las fechas FIFA, para que los clubes no pierdan a los futbolistas.

Pensando en la conformación del plantel para el Preolímpico, la idea es que esté compuesto por mayoría de jugadores del fútbol argentino por lo antes mencionado, y sumarle algunos jugadores de la MLS más el Brasileirao, ya que es difícil que los clubes de Europa cedan a los suyos en la mitad de la temporada.

